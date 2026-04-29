Бояринцев призвал Кварацхелию хорошо играть за Грузию ради "Золотого мяча"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Нападающему французского "ПСЖ" Хвиче Кварацхелии нужно подкрепить клубные успехи хорошей игрой за сборную Грузии, чтобы получить "Золотой мяч", заявил РИА Новости экс-футболист московского "Спартака" Денис Бояринцев.
Во вторник "ПСЖ" обыграл "Баварию" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 5:4, Кварацхелия отметился двумя забитыми мячами.
"Сложно сказать, (достоин ли Кварацхелия "Золотого мяча"). Он очень классно смотрится, ключевые мячи забивает и в хорошей форме находится. Но все-таки важно, как за сборную выступаешь и что со сборной выигрываешь. Клубные успехи не тянут на "Золотой мяч", тут нужно подкрепить еще успехом сборной", – сказал Бояринцев.
Кварацхелии 25 лет, он перешел в "ПСЖ" в 2025 году и выиграл в составе команды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. За сборную Грузии Кварацхелия сыграл 49 матчей и забил 22 мяча.