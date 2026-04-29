15:57 29.04.2026 (обновлено: 16:04 29.04.2026)
Бояринцев призвал Кварацхелию хорошо играть за Грузию ради "Золотого мяча"

  Экс-футболист московского "Спартака" Денис Бояринцев считает, что нападающему французского "ПСЖ" Хвиче Кварацхелии нужно подкрепить клубные успехи хорошей игрой за сборную Грузии, чтобы получить "Золотой мяч".
  Он добавил, что клубные успехи не тянут на "Золотой мяч".
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Нападающему французского "ПСЖ" Хвиче Кварацхелии нужно подкрепить клубные успехи хорошей игрой за сборную Грузии, чтобы получить "Золотой мяч", заявил РИА Новости экс-футболист московского "Спартака" Денис Бояринцев.
Во вторник "ПСЖ" обыграл "Баварию" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 5:4, Кварацхелия отметился двумя забитыми мячами.
"Сложно сказать, (достоин ли Кварацхелия "Золотого мяча"). Он очень классно смотрится, ключевые мячи забивает и в хорошей форме находится. Но все-таки важно, как за сборную выступаешь и что со сборной выигрываешь. Клубные успехи не тянут на "Золотой мяч", тут нужно подкрепить еще успехом сборной", – сказал Бояринцев.
Кварацхелии 25 лет, он перешел в "ПСЖ" в 2025 году и выиграл в составе команды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. За сборную Грузии Кварацхелия сыграл 49 матчей и забил 22 мяча.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Сафонов высказался о победе над "Баварией" со счетом 5:4
Вчера, 00:57
 
