10:17 29.04.2026
В Кузбассе задержали чиновника и директора фирмы по делу о мошенничестве

В Кузбассе заподозрили чиновника и директора фирмы в мошенничестве на 20 млн руб

Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кузбассе задержали чиновника администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и директора фирмы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
  • Они подозреваются в хищении бюджетных средств.
  • Предварительная сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей.
КЕМЕРОВО, 29 апр – РИА Новости. Чиновник администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и директор фирмы задержаны в Кузбассе по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
По версии следствия, с 1 марта по 31 декабря 2025 года участники организованной группы совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем завышения стоимости работ по текущему ремонту и содержанию дорожно-мостового хозяйства на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, а также включили в отчеты расходы на работы, не предусмотренные контрактом.
"Предварительная сумма причиненного ущерба бюджету муниципального образования составила более 20 миллионов рублей", - говорится в релизе.
Должностное лицо администрации муниципального округа и директор коммерческой организации обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
"При силовой поддержке бойцов Росгвардии фигуранты задержаны. В жилище и в рабочих кабинетах обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствие предметы и документы. В настоящее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточняется в релизе.
Незаконная деятельность фигурантов выявлена в ходе совместной работы сотрудников УФСБ и УЭБ и ПК ГУМВД по Кемеровской области.
ПроисшествияЛенинск-КузнецкийКемеровская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
