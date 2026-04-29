В Курской области мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ

КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ по автомобилю в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ. Сегодня утром вражеский дрон атаковал движущийся автомобиль на автодороге около села Боброво Рыльского района. К глубокой скорби, на месте погиб водитель. Юрию Николаевичу было 59 лет. Самые искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".