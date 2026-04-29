В Курской области двое мирных жителей пострадали при атаках ВСУ

- В Рыльском районе Курской области двое мужчин пострадали в результате атак ВСУ.
- В селе Макеево 40-летнего мужчину ранило в плечо и спину. В селе Степановка 48-летний местный житель получил травму головы.
КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате атак ВСУ в Рыльском районе Курской области, их доставили в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате атак на автомобиль в селе Макеево Рыльского района пострадал 40-летний мужчина. У него слепое осколочное ранение плеча и спины. В селе Степановка пострадал 48-летний местный житель. У него травма головы", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он уточнил, что раненых доставили в Курскую областную больницу.
"В селе Вишнево Беловского района повреждена крыша административного здания", - добавил глава региона.
По словам Хинштейна, погибших нет.
22 июня 2022, 17:18