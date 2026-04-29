Отключения света на Кубе стали реже благодаря помощи РОссии - РИА Новости, 29.04.2026
05:20 29.04.2026
Отключения света на Кубе стали реже благодаря помощи РОссии

РИА Новости: свет на Кубе после поставок топлива из России отключают реже

© AP Photo / Ramon EspinosaРоссийский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" в Матансасе, Куба
Российский нефтяной танкер Анатолий Колодкин в Матансасе, Куба - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Российский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" в Матансасе, Куба. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отключения света на Кубе стали реже благодаря поставкам топлива из России.
  • Энергетический дефицит на Кубе фактически парализует экономику острова, и даже государственные предприятия сокращают персонал.
ГАВАНА, 29 апр - РИА Новости. Отключения света на Кубе стали реже благодаря поставкам топлива из России, однако общий кризис продолжает серьезно влиять на повседневную жизнь, затрудненную парализованным транспортом и продолжающимся ростом цен, рассказали РИА Новости жители острова.
"Отключения электроэнергии сводили нас с ума: в последние недели они длились более 12 часов, включая несколько дней, когда мы проводили больше 24 часов без света и без связи. Но с прошлой субботы в Гаване почти нет отключений. Российская нефть немного облегчила ситуацию", - заявил агентству Хорхе Перес из Гаваны.
Жители острова постепенно привыкают к "новой норме": улицы Гаваны, освещенные в последние дни, остаются малолюдными, а вывоз мусора производится из-за нехватки топлива гораздо реже, чем раньше.
Перес указал, что энергетический дефицит фактически парализует экономику острова, и даже государственные предприятия сокращают персонал.
"Страна без энергии не может производить. Некоторые государственные предприятия сократили персонал, потому что они парализованы, я решил уйти с работы и перешел в частный сектор, зарплаты в государственных компаниях крайне низкие, а жизнь очень дорогая", - добавил Перес.
Ранее на фоне введенной США энергетической блокады против Кубы российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил туда в качестве гуманитарного груза 100 тысяч тонн нефти. К 19 апреля нефтепродукты, произведенные из этой нефти, начали распределять по всей стране. Ожидается, что поставки окажут влияние на ключевые сектора экономики, включая энергетику, транспорт, здравоохранение и образование.
Россия на минувшей неделе также передала Кубе партию гуманитарной помощи с медикаментами, подготовленную правительством Санкт-Петербурга, которая предназначена для использования в местных больницах и поликлиниках.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.-
