Перформанс с медвежатами устроили в парке миниатюр в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Перформанс с медвежатами устроили в Бахчисарайском парке миниатюр, животные прогулялись среди мини-копий самых известных туристических объектов Крыма, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"В парка-миниатюр состоялся перформанс с медвежатами. Наши малыши, названные в честь российского Крыма, подросли и теперь мы предоставили им возможность познакомиться с достопримечательностями и самими известными туристическими объектами полуострова", - сказал Жиленко.
По его словам, медвежата, играючи, буквально взбирались на дворцы и брали "штурмом" неприступную Генуэзскую крепость.