Названа причина крушения вертолета в Пермском крае, где погибли двое

ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Причиной крушения в январе частного вертолета в Пермском крае стал человеческий фактор, в том числе отсутствие необходимой подготовки и опыта у пилота и употребление алкоголя, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В январе в районе пермской базы отдыха "Ашатли Парк" двухместный вертолет Robinson R44 ООО "Таттранском" столкнулся с металлическим тросом горнолыжного оборудования. Погибли два человека. Воздушное судно получило значительные повреждения.

"Авиационное происшествие произошло в результате столкновения ВС в воздухе с металлическими канатами. Способствующими факторами явились выполнение КВС (командиром воздушного судна - ред.) полета на вертолете без необходимой подготовки и опыта, переоценка КВС своих навыков в умении выполнять полеты, выполнение полета при наличии этилового спирта в организме", - указано в отчете

В документе уточняется, что в крови и моче командира воздушного судна присутствовал этиловый спирт: 1,2 промилле и 1,6 промилле соответственно. Также директор ООО "Таттранском" не имел свидетельства пилота гражданской авиации с соответствующими квалификационными отметками, при этом принял решение выполнить полет и заявку для этого не подавал.

Утром, по данным ведомства, он совершил взлет с частной территории в пермской Елпачихе, потом в Барде забрал пассажира. Далее вертолет направился в "Ашатли Парк". Там выполнял разные маневры, в том числе со снижением до высоты 10 метров. В какой-то момент на высоте 26 метров вертолет столкнулся с металлическими канатами для зиплайна. Из-за этого произошло разрушение лопастей несущего винта.