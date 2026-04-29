Названа причина крушения вертолета в Пермском крае, где погибли двое
14:33 29.04.2026
Названа причина крушения вертолета в Пермском крае, где погибли двое

МАК: причиной крушения вертолета в Пермском крае стал человеческий фактор

© Фото : Уральская транспортная прокуратура/Telegram
На месте крушения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
На месте крушения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха Ашатли-парк в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото : Уральская транспортная прокуратура/Telegram
На месте крушения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В январе в Пермском крае частный вертолет Robinson R44 столкнулся с металлическими канатами для зиплайна в районе базы отдыха «Ашатли Парк», погибли два человека.
  • Причиной крушения вертолета стал человеческий фактор: отсутствие необходимой подготовки и опыта у пилота, а также употребление алкоголя.
  • Пилот не был пристегнут привязными ремнями безопасности, выпал из вертолета и погиб, пассажир погиб в кабине.
ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Причиной крушения в январе частного вертолета в Пермском крае стал человеческий фактор, в том числе отсутствие необходимой подготовки и опыта у пилота и употребление алкоголя, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
В январе в районе пермской базы отдыха "Ашатли Парк" двухместный вертолет Robinson R44 ООО "Таттранском" столкнулся с металлическим тросом горнолыжного оборудования. Погибли два человека. Воздушное судно получило значительные повреждения.
"Авиационное происшествие произошло в результате столкновения ВС в воздухе с металлическими канатами. Способствующими факторами явились выполнение КВС (командиром воздушного судна - ред.) полета на вертолете без необходимой подготовки и опыта, переоценка КВС своих навыков в умении выполнять полеты, выполнение полета при наличии этилового спирта в организме", - указано в отчете.
В документе уточняется, что в крови и моче командира воздушного судна присутствовал этиловый спирт: 1,2 промилле и 1,6 промилле соответственно. Также директор ООО "Таттранском" не имел свидетельства пилота гражданской авиации с соответствующими квалификационными отметками, при этом принял решение выполнить полет и заявку для этого не подавал.
Утром, по данным ведомства, он совершил взлет с частной территории в пермской Елпачихе, потом в Барде забрал пассажира. Далее вертолет направился в "Ашатли Парк". Там выполнял разные маневры, в том числе со снижением до высоты 10 метров. В какой-то момент на высоте 26 метров вертолет столкнулся с металлическими канатами для зиплайна. Из-за этого произошло разрушение лопастей несущего винта.
"КВС не был пристегнут привязными ремнями безопасности, выпал из вертолета и погиб. Вертолет столкнулся с замерзшей поверхностью водоема и разрушился. Пассажир погиб в кабине вертолета", - говорится в заключении.
