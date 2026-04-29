Экономист рассказал, что ЕС может ужесточить условия выдачи кредита Киеву

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Киеву придется выполнить требования Евросоюза в случае ужесточения условий выдачи кредита, считает экономист Иван Лизан.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро, в результате чего часть выплат будет зависеть от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса.
"В силу критической зависимости от внешних поступлений Киеву придется принять и выполнить требования ЕС. "Откосить", как это неоднократно бывало раньше, едва ли получится. Поэтому с депутатами по налоговым изменениям сторгуются, и те проголосуют", – сказал экономист в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.