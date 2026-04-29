Фон дер Ляйен рассказала, на что пойдет первый транш кредита ЕС для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита Украине в размере 6 миллиардов евро будет выплачен в этом квартале.
- Их направят на военные нужды Украины, в частности на закупку дронов.
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Первый транш кредита Украине в размере 6 миллиардов из выделенных 90 миллиардов евро будет выплачен в этом квартале на закупку дронов и бюджетные нужды, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС одобрили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку. Кредит будет предоставлен Украине в течение двух лет, Евросоюз планирует выделить по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы соответственно.
"Мы выделим первый транш из 45 миллиардов евро на 2026 год уже в этом квартале: одна треть - на бюджетные нужды, а две трети пойдут на оборону Украины, и первый оборонный пакет будет направлен на дроны из Украины для Украины на сумму около 6 миллиардов евро", - сказала она.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Сальдо прокомментировал выделение ЕС кредита Украине
