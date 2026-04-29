Фон дер Ляйен рассказала, на что пойдет первый транш кредита ЕС для Украины - РИА Новости, 29.04.2026
10:55 29.04.2026
Фон дер Ляйен рассказала, на что пойдет первый транш кредита ЕС для Украины

© REUTERS / Yiannis KourtoglouГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время европейского саммита на Кипре
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время европейского саммита на Кипре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита Украине в размере 6 миллиардов евро будет выплачен в этом квартале.
  • Их направят на военные нужды Украины, в частности на закупку дронов.
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Первый транш кредита Украине в размере 6 миллиардов из выделенных 90 миллиардов евро будет выплачен в этом квартале на закупку дронов и бюджетные нужды, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС одобрили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку. Кредит будет предоставлен Украине в течение двух лет, Евросоюз планирует выделить по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы соответственно.
"Мы выделим первый транш из 45 миллиардов евро на 2026 год уже в этом квартале: одна треть - на бюджетные нужды, а две трети пойдут на оборону Украины, и первый оборонный пакет будет направлен на дроны из Украины для Украины на сумму около 6 миллиардов евро", - сказала она.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
