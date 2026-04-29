Фон дер Ляйен рассказала, на что пойдет первый транш кредита ЕС для Украины

БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Первый транш кредита Украине в размере 6 миллиардов из выделенных 90 миллиардов евро будет выплачен в этом квартале на закупку дронов и бюджетные нужды, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы выделим первый транш из 45 миллиардов евро на 2026 год уже в этом квартале: одна треть - на бюджетные нужды, а две трети пойдут на оборону Украины, и первый оборонный пакет будет направлен на дроны из Украины для Украины на сумму около 6 миллиардов евро", - сказала она.