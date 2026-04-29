13:31 29.04.2026
Четырех жителей Красноярска будут судить за похищение выплат бойцов СВО

Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверо жителей Красноярска в 2025 году организовали мошенническую схему для хищения выплат бойцов СВО.
  • Они похитили более 23 миллионов рублей, используя схему с заключением формальных браков и подписанием контрактов с Минобороны.
  • Уголовное дело направили на рассмотрение в Свердловский районный суд Красноярска.
КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Четверо жителей Красноярска организовали мошенническую схему, с помощью которой сумели похитить выплаты бойцов СВО на сумму более 23 миллионов рублей, теперь их ждет суд, сообщает прокуратура региона.
По ее данным, в 2025 году 35-летний гендиректор фирмы в Красноярске, ранее судимый за кражи и мошенничество, решил использовать свой опыт для организации очередной преступной схемы. Он собрал группу из трёх знакомых, включая двух женщин, и начал искать одиноких, пьющих мужчин, которые к тому же не общаются с родственниками. Им предлагали заключить формальный брак, подписать контракт с Минобороны и уехать в зону СВО, а карты для выплат оставлять у "семьи".
"За 2 месяца таким путём отправили шестерых. Трое погибли, трое пропали без вести. Выплаты — единовременные, ежемесячные и посмертные — поступали на счета "жен", которые группа контролировала... К моменту разоблачения группа получила более 23 млн руб", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, уголовное дело о мошенничестве направлено на рассмотрение в Свердловский районный суд Красноярска.
