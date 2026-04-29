Конгрессвумен высмеяла протокол для встречи с Карлом III

Краткий пересказ от РИА ИИ Конгрессвумен Лорен Боберт иронично прокомментировала строгие инструкции по этикету для встречи с королем Карлом III, заявив, что они больше похожи на список нарушений для самой королевской семьи.

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Конгрессвумен Лорен Боберт заявила, что членам конгресса США выдали строгие инструкции по этикету для встречи с королем Карлом III, которые, по ее ироничному замечанию, являются списком нарушений, уже совершенных членами самой королевской семьи.

В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступил перед конгрессом. Это первая речь члена британской королевской семьи перед обеими палатами конгресса с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.

"Вчера вечером спикер (палаты – ред.) передал нам список того, что можно и чего нельзя делать при встрече с королем: никаких селфи, никаких прикосновений, никаких объятий, никаких разговоров. На самом деле это больше похоже на список запретов для самой королевской семьи, чем для членов конгресса. Звучит так, будто это все то, что его семья уже успела натворить", - сказала Боберт журналистам.

В своем комментарии Боберт намекнула на скандальные связи членов британской королевской семьи с обвиненным в секс-торговле финансистом Джеффри Эпштейном , включая бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

Как сообщают американские СМИ, Карл III отказался встречаться с жертвами Эпштейна, несмотря на призывы законодателей США. Так, в своем письме королю конгрессмен Рохит Ханна заявил, что Эпштейн имел значительные связи с Великобританией через свою сообщницу Гислейн Максвелл и что эти связи "поднимают вопросы о том, как Эпштейну удавалось так долго сохранять влияние, авторитет и защиту вне зависимости от границ".

Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан в конце февраля по делу о служебном злоупотреблении на посту торгового представителя из-за пересылки Эпштейну государственных документов. Его отпустили после 12 часов под стражей, он находится под следствием. Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном.