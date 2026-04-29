Конференция АНА'26 пройдет 22 мая в Москве
09:34 29.04.2026 (обновлено: 10:06 29.04.2026)

Конференция АНА’26 пройдет 22 мая в Москве

МОСКВА, 29 апр - пресс-служба ООО "Матемаркетинг". В Москве 22 мая в седьмой раз пройдет АНА — техническая конференция для инженеров машинного обучения, продуктовых и дата-команд. Мероприятие соберет практиков, которые строят и поддерживают системы ИИ в реальных условиях: выбирают архитектуру, налаживают потоки данных, внедряют языковые модели в продуктовые сценарии, запускают интеллектуальных агентов и выстраивают процессы разработки и эксплуатации так, чтобы ускорять запуск без потери качества.
Среди ключевых тем:
- Экономика масштабирования продуктов;
- Методы системного снижения стоимости проверки гипотез;
- Управление ассортиментом и спросом в ритейле и электронной коммерции;
- Архитектура прикладных систем искусственного интеллекта и инженерия решений на основе машинного обучения;
- Разработка ИИ-продуктов и открытых решений для создания интеллектуальных агентов;
- Дата-платформы и инженерия доверия к данным.
Экспертизой поделятся представители Lenta Tech, "ВкусВилл", "Яндекс", "Авиасейлс", "Сбера", Т Банка, X5 Tech, "Циан", METRO, Kolesa Group, VK Tech, "АвитоТех", Magnit Tech, "Лемана ПРО", Faust Consulting, Wildberries, Plevako.ai, MTS Web Services и других компаний.
Участников ждут практические кейсы, обмен опытом, обсуждение рабочих инструментов и нетворкинг с экспертами индустрии, которые уже внедряют ИИ в продукты и процессы.
Для кого: Инженеры машинного обучения/Специалисты по анализу данных/Продуктовые аналитики и менеджеры/Директора по данным/Команды, развивающие продукты на базе ИИ.
Место проведения: Кластер "Ломоносов" МГУ, Раменский бульвар 1.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
