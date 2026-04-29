Конференция АНА’26 пройдет 22 мая в Москве

МОСКВА, 29 апр - пресс-служба ООО "Матемаркетинг". В Москве 22 мая в седьмой раз пройдет АНА — техническая конференция для инженеров машинного обучения, продуктовых и дата-команд. Мероприятие соберет практиков, которые строят и поддерживают системы ИИ в реальных условиях: выбирают архитектуру, налаживают потоки данных, внедряют языковые модели в продуктовые сценарии, запускают интеллектуальных агентов и выстраивают процессы разработки и эксплуатации так, чтобы ускорять запуск без потери качества.

Среди ключевых тем:

- Экономика масштабирования продуктов;

- Методы системного снижения стоимости проверки гипотез;

- Управление ассортиментом и спросом в ритейле и электронной коммерции;

- Архитектура прикладных систем искусственного интеллекта и инженерия решений на основе машинного обучения;

- Разработка ИИ-продуктов и открытых решений для создания интеллектуальных агентов;

- Дата-платформы и инженерия доверия к данным.

Экспертизой поделятся представители Lenta Tech, "ВкусВилл", "Яндекс", "Авиасейлс", "Сбера", Т Банка, X5 Tech, "Циан", METRO, Kolesa Group, VK Tech, "АвитоТех", Magnit Tech, "Лемана ПРО", Faust Consulting, Wildberries, Plevako.ai, MTS Web Services и других компаний.

Участников ждут практические кейсы, обмен опытом, обсуждение рабочих инструментов и нетворкинг с экспертами индустрии, которые уже внедряют ИИ в продукты и процессы.

Для кого: Инженеры машинного обучения/Специалисты по анализу данных/Продуктовые аналитики и менеджеры/Директора по данным/Команды, развивающие продукты на базе ИИ.

Место проведения: Кластер "Ломоносов" МГУ, Раменский бульвар 1.