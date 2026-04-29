Эксперт объяснил влияние кофе на организм
20:38 29.04.2026
Эксперт объяснил влияние кофе на организм

Умнов: воздействие кофеина приводит к большому выбросу "гормонов стресса"

Приготовление кофе
Приготовление кофе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздействие кофеина приводит к учащенному сердцебиению и сужению сосудов мозга, из-за ухудшения кровотока мозг получает меньше кислорода.
  • Регулярное употребление кофеина при заболеваниях сердечно-сосудистой системы провоцирует скачки давления и обострения.
  • Если реакция на кофе изменилась, это может указывать на возникновение проблем с сердцем и сосудами, о которых человек пока не знает, и является поводом обратиться к врачу.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Воздействие кофеина приводит к учащенному сердцебиению и сужению сосудов мозга, из-за ухудшения кровотока мозг получает меньше кислорода - отсюда ощущение мутности, сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
"Воздействие кофеина приводит к большому выбросу надпочечниками "гормонов стресса" - адреналина и норадреналина, вследствие чего учащается сердцебиение (скачет пульс) и сужаются сосуды головного мозга. Из-за ухудшения кровотока мозг получает меньше кислорода - отсюда ощущение мутности, "тумана" в голове", - рассказал он интернет-изданию "Газета.Ru".
Он добавил, что если у человека повышенная чувствительность к кофеину и ему нехорошо после чашки крепкого кофе, но отказываться от напитка не хочется, можно попробовать уменьшить "дозу", заменить "робусту" на "арабику". Также можно добавлять молоко и сахар, так как они смягчают воздействие кофеина, либо же перейти на кофе без кофеина, отметил Умнов.
Регулярное употребление кофеина при заболеваниях сердечно-сосудистой системы провоцирует скачки давления и обострения, предупредил специалист.
"При наличии таких диагнозов, как гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца регулярное или чрезмерное употребление кофеина вызывает тахикардию и скачки давления, и может спровоцировать обострение. А дозы более 300-400 миллиграммов в сутки (около 3-4 стандартных чашек - ред.) способны вызвать состояние тревоги, тремор рук, сердцебиение, аритмию и спутанность сознания. Не случайно кофе категорически противопоказан в период восстановления после инфаркта или инсульта", - добавил эксперт.
Он подчеркнул, что если реакция на кофе изменилась, это может указывать на возникновение проблем с сердцем и сосудами, о которых человек пока не знает, что является поводом обратиться к терапевту или кардиологу.
