Эксперт объяснил влияние кофе на организм

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Воздействие кофеина приводит к учащенному сердцебиению и сужению сосудов мозга, из-за ухудшения кровотока мозг получает меньше кислорода - отсюда ощущение мутности, сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Воздействие кофеина приводит к большому выбросу надпочечниками "гормонов стресса" - адреналина и норадреналина, вследствие чего учащается сердцебиение (скачет пульс) и сужаются сосуды головного мозга. Из-за ухудшения кровотока мозг получает меньше кислорода - отсюда ощущение мутности, "тумана" в голове", - рассказал он интернет-изданию "Газета.Ru".

Он добавил, что если у человека повышенная чувствительность к кофеину и ему нехорошо после чашки крепкого кофе, но отказываться от напитка не хочется, можно попробовать уменьшить "дозу", заменить "робусту" на "арабику". Также можно добавлять молоко и сахар, так как они смягчают воздействие кофеина, либо же перейти на кофе без кофеина, отметил Умнов.

Регулярное употребление кофеина при заболеваниях сердечно-сосудистой системы провоцирует скачки давления и обострения, предупредил специалист.

"При наличии таких диагнозов, как гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца регулярное или чрезмерное употребление кофеина вызывает тахикардию и скачки давления, и может спровоцировать обострение. А дозы более 300-400 миллиграммов в сутки (около 3-4 стандартных чашек - ред.) способны вызвать состояние тревоги, тремор рук, сердцебиение, аритмию и спутанность сознания. Не случайно кофе категорически противопоказан в период восстановления после инфаркта или инсульта", - добавил эксперт.