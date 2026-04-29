Кириенко: россияне показали сплоченность перед лицом бедствий в Дагестане

- Сергей Кириенко заявил, что народы России показали сплоченность перед лицом стихийных бедствий в Дагестане.
- Он рассказал про семилетнего мальчика, который отдал свою копилку с деньгами, чтобы помочь пострадавшим от наводнения соседям.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Народы России показали чудеса сплоченности перед лицом стихийных бедствий, произошедших в Дагестане, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.