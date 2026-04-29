Кириенко: россияне показали сплоченность перед лицом бедствий в Дагестане
21:13 29.04.2026
Кириенко: россияне показали сплоченность перед лицом бедствий в Дагестане

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Народы России показали чудеса сплоченности перед лицом стихийных бедствий, произошедших в Дагестане, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сплоченность сейчас показал и народ республики Дагестан, и представители всех регионов России, которые чудеса такой сплоченности, взаимной поддержки, гордости показывают в преодолении стихийных бедствий", - сказал он журналистам в рамках марафона "Знание.Первые".
Кириенко рассказал историю семилетнего мальчика из Махачкалы, отдавшего свою копилку с деньгами, которые "всю жизнь копил", увидев беду пострадавших от наводнения соседей, чтобы помочь им.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
