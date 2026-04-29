Кириенко: более семи миллионов человек уже подключались к "Знание.Первые"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 7 миллионов человек уже подключались к прямому эфиру марафона "Знание.Первые", цифры продолжаются стремительно меняться, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Первый марафон был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества "Знание". За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".