Кириенко: более семи миллионов человек уже подключались к "Знание.Первые"
21:12 29.04.2026
Кириенко: более семи миллионов человек уже подключались к "Знание.Первые"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более семи миллионов человек уже подключались к прямому эфиру марафона "Знание.Первые".
  • Просветительский марафон "Знание.Первые" проходит в Москве на площадке центрального выставочного зала "Манеж".
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 7 миллионов человек уже подключались к прямому эфиру марафона "Знание.Первые", цифры продолжаются стремительно меняться, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Итоги еще не возьмусь подводить, потому что у нас все цифры меняются стремительно. На данный момент времени марафон в прямом эфире посмотрело уже более 7 миллионов человек. Что будет к концу завтрашнего дня, пока даже не возьмусь предсказывать", - отметил Кириенко на площадке марафона.
Просветительский марафон "Знание.Первые" в эти дни проходит в Москве на площадке центрального выставочного зала "Манеж".
Первый марафон был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества "Знание". За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
