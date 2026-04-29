Кириенко рассказал о Всемирном фестивале молодежи и студентов - РИА Новости, 29.04.2026
21:01 29.04.2026
Кириенко рассказал о Всемирном фестивале молодежи и студентов

Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Екатеринбурге

© РИА Новости / Станислав Красильников
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Екатеринбурге в середине сентября.
  • В фестивале примут участие десять тысяч человек из порядка 190 стран.
  • Фестиваль будет включать в себя международный марафон общества «Знание» с участниками из разных стран мира.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в сентябре в Екатеринбурге, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Решением президента (России Владимира Путина - ред.) у нас в середине сентября в Екатеринбурге будет проходить Всемирный фестиваль молодежи и студентов", - сказал Кириенко журналистам на площадке марафона "Знание. Первые".
Он добавил, что в фестивале примут участие десять тысяч человек из порядка 190 стран.
"И вот, собственно, большой марафон общества "Знание", который будет такой международный. Первый большой международный марафон российского общества "Знание", слушателями и участниками которого будут не только россияне, но и представители почти всех стран мира", - добавил Кириенко.
ЕкатеринбургРоссияСергей Кириенко
 
 
