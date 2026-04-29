Кириенко рассказал о Всемирном фестивале молодежи и студентов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в сентябре в Екатеринбурге, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Решением президента (России Владимира Путина - ред.) у нас в середине сентября в Екатеринбурге будет проходить Всемирный фестиваль молодежи и студентов", - сказал Кириенко журналистам на площадке марафона "Знание. Первые".
Он добавил, что в фестивале примут участие десять тысяч человек из порядка 190 стран.
"И вот, собственно, большой марафон общества "Знание", который будет такой международный. Первый большой международный марафон российского общества "Знание", слушателями и участниками которого будут не только россияне, но и представители почти всех стран мира", - добавил Кириенко.