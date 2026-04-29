Граждане считают многонациональность России ее силой, заявил Кириенко
20:53 29.04.2026
Граждане считают многонациональность России ее силой, заявил Кириенко

Кириенко: 94% граждан считают многонациональность России ее силой

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Многонациональность России считают силой страны 94% граждан, у большей части населения соседство с соотечественниками других национальностей вызывает доброжелательные чувства, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
На марафоне "Знание.Первые" Кириенко рассказал о результатах социологических опросов, которые были посвящены многонациональности России.
"У нас сейчас 94% граждан России говорят, то, что мы многонациональная страна, то, что в России живут люди 194 национальностей и этнических групп - это наша сила", - сказал Кириенко.
Кроме того, он отметил, что у 84% россиян вызывает позитивные эмоции тот факт, что рядом с ними проживают представители других национальностей.
"Это самые высокие показатели за последние годы", - подчеркнул Кириенко.
При этом, по его словам, лишь 12% ответили, что соседство с гражданами других национальностей может вызывать тревожные чувства.
