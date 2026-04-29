Кириенко: участники СВО стоят за Россию независимо от национальности и веры - РИА Новости, 29.04.2026
20:51 29.04.2026
Кириенко: участники СВО стоят за Россию независимо от национальности и веры

Сергей Кириенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что участники СВО стоят за Россию независимо от национальности и вероисповедания.
  • Кириенко отметил, что российский народ отвечает сплочением на попытки врагов расколоть страну, и это особенно видно в зоне СВО.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Участники СВО стоят за Россию независимо от национальности и вероисповедания, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Отвечая на вопросы журналистов на марафоне "Знание. Первые" Кириенко отметил, что российский народ на попытки врагов расколоть страну отвечает сплочением и это особенно видно в зоне СВО.
"Ребята разных национальностей, с разным боевым путем, но все они говорят о том, что в окопах нет разделения на национальности, нет разделения на вероисповедание, люди говорят с Богом на разных языках, в традиции разных религий, но стоят они за одно, за одну Россию, за одно будущее", - сказал Кириенко.
Просветительский марафон "Знание.Первые" проходит в Москве на площадке центрального выставочного зала "Манеж".
Первый федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества "Знание". За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
