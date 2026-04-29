Народ отвечает сплочением на попытки расколоть Россию, заявил Кириенко

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Враги России пытаются расколоть страну по религиозному и национальному принципам, но российский народ отвечает сплочением, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Поэтому основная цель, которую наши враги преследуют, - это попытка расколоть страну по религиозному принципу или по национальному, по любому другому. Вот, знаете, чувство гордости от того, что российский народ отвечает на это гораздо большим сплочением", - сказал Кириенко журналистам на площадке марафона "Знание. Первые".