Над Курской областью сбили шестьдесят беспилотников ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Шестьдесят украинских беспилотников различного типа сбито над Курской областью за прошедшие сутки, 38 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 28 апреля до 9.00 29 апреля сбито 60 украинских беспилотников различного типа. Тридцать восемь раз враг ударил артиллерией по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
