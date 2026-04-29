Над Курской областью сбили шестьдесят беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
09:44 29.04.2026
Над Курской областью сбили шестьдесят беспилотников ВСУ за сутки

Хинштейн: над Курской областью сбили шестьдесят беспилотников ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
  • Над Курской областью за сутки сбили шестьдесят украинских беспилотников.
  • Губернатор Хинштейн также уточнил, что 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Шестьдесят украинских беспилотников различного типа сбито над Курской областью за прошедшие сутки, 38 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 28 апреля до 9.00 29 апреля сбито 60 украинских беспилотников различного типа. Тридцать восемь раз враг ударил артиллерией по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
