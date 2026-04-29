Хегсет: Пентагон попросит дополнительные средства на операцию против Ирана

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Администрация США может запросить конгресс о дополнительных средствах для покрытия расходов на американские атаки на Иран, определив точную сумму после оценки стоимости конфликта, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Основная часть этих средств приходится на боеприпасы. Разумеется, в эту сумму также включены расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также на замену техники", - сказал министр.