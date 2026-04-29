Хегсет: Пентагон попросит дополнительные средства на операцию против Ирана - РИА Новости, 29.04.2026
20:16 29.04.2026
Хегсет: Пентагон попросит дополнительные средства на операцию против Ирана

Хегсет: Пентагон запросит дополнительные средства на операцию против Ирана

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Администрация США может запросить конгресс о дополнительных средствах для покрытия расходов на американские атаки на Иран, определив точную сумму после оценки стоимости конфликта, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Мы подготовим через Белый дом запрос на дополнительное финансирование, который будет направлен в конгресс, как только мы получим полную оценку стоимости данного конфликта", - сказал Хегсет на слушаниях в профильном комитете палаты представителей США.
Он повторил, что расходы на операцию против Ирана на данный момент составляют около 25 миллиардов долларов. Средства расходуются на боеприпасы и обслуживание, добавил глава Пентагона.
"Основная часть этих средств приходится на боеприпасы. Разумеется, в эту сумму также включены расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также на замену техники", - сказал министр.
Хегсет не назвал возможную сумму будущего запроса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранСШАИзраильПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
