Трамп верит в необходимость перемирия на Украине, заявил Хегсет

- Президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность достижению сделки по украинскому урегулированию, заявил глава министерства войны Пит Хегсет.
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность достижению сделки по украинскому урегулированию, заявил глава министерства войны Пит Хегсет.
Он подчеркнул, что прошлая администрация во главе с Джо Байденом "бесконтрольно давала миллиарды долларов" Киеву.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.