Трамп верит в необходимость перемирия на Украине, заявил Хегсет
18:57 29.04.2026
Трамп верит в необходимость перемирия на Украине, заявил Хегсет

Хегсет: Трамп верит в необходимость урегулирования между Россией и Украиной

Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Глава Пентагона Пит Хегсет . Архивное фото
  • Президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность достижению сделки по украинскому урегулированию, заявил глава министерства войны Пит Хегсет.
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность достижению сделки по украинскому урегулированию, заявил глава министерства войны Пит Хегсет.
"В конечном счете президент Трамп верит, что должна быть мирная сделка между Россией и Украиной", - заявил Хегсет на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
Он подчеркнул, что прошлая администрация во главе с Джо Байденом "бесконтрольно давала миллиарды долларов" Киеву.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.
