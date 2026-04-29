США модернизируют ядерную триаду и проведут испытания, заявил Хегсет - РИА Новости, 29.04.2026
17:05 29.04.2026
США модернизируют ядерную триаду и проведут испытания, заявил Хегсет

© REUTERS / Kevin Lamarque
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США модернизируют ядерную триаду и проведут испытания оружия и систем доставки, заявил глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет.
"Мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки на равных основаниях с остальными", - заявил Хегсет на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
Он подчеркнул, что в рамках обещания президента Дональда Трампа США "проведут модернизацию ядерной триады".
"Мы разработаем дополнительные варианты действий для обеспечения сдерживания и управления эскалацией", - заявил министр.
