Эксперт рассказала, как кешбэк и учет расходов помогают снизить тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Импульсивные покупки вызывают сожаление и напряжение после кратковременного эмоционального подъема, заявила эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса "Апельсин" Юлия Тарасова.
- Кешбэк и программы лояльности помогают снизить тревогу, так как даже небольшая сэкономленная сумма воспринимается мозгом как победа.
- Базовый учет расходов снижает ощущение хаоса и создает чувство управляемости финансами.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Импульсивные покупки вызывают сожаление и напряжение после кратковременного эмоционального подъема, однако даже мелкая сэкономленная сумма воспринимается мозгом как победа и снижает фоновый стресс, рассказала РИА Новости эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса "Апельсин" Юлия Тарасова.
"Импульсивные покупки часто сопровождаются кратковременным эмоциональным подъемом, но затем могут вызывать сожаление и внутреннее напряжение… Когда человеку удается сократить расходы или вернуть часть средств через кешбэк и программы лояльности, мозг фиксирует это как достижение", - сказала Тарасова.
Даже небольшая сэкономленная сумма воспринимается как результат усилий, отметил она. "Возникает эффект "малой победы", который повышает мотивацию продолжать рациональное поведение", - подчеркнула Тарасова.
По ее словам, даже 2–5% возврата при постоянных расходах со временем создают заметный финансовый буфер, что усиливает чувство устойчивости.
Она также отметила, что главный триггер тревоги - неопределенность. Как только человек перестает понимать, куда уходят деньги, мозг уходит в режим фонового напряжения. При этом рациональный подход начинается с фиксации всех финансовых операций.
"Даже базовый учет снижает ощущение хаоса. Появляется чувство управляемости: деньги перестают быть стихийным процессом и превращаются в прогнозируемую систему", - пояснила эксперт.
Она пояснила, что рациональное потребительское поведение – это привычка. Так, если регулярно следить за тем, куда уходят деньги, заранее продумывать крупные покупки, пользоваться скидками и бонусами, а также отменять ненужные подписки, то со временем уровень стресса будет постепенно уменьшаться.
"Когда базовые финансовые процессы автоматизированы, высвобождается когнитивный ресурс. Человек меньше думает о финансах в тревожном ключе и больше - о целях и планах", - заключила Тарасова.
