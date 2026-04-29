05:14 29.04.2026
Эксперт рассказала, как кешбэк и учет расходов помогают снизить тревогу

РИА Новости: даже небольшая экономия воспринимается мозгом как победа

Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Импульсивные покупки вызывают сожаление и напряжение после кратковременного эмоционального подъема, заявила эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса "Апельсин" Юлия Тарасова.
  • Кешбэк и программы лояльности помогают снизить тревогу, так как даже небольшая сэкономленная сумма воспринимается мозгом как победа.
  • Базовый учет расходов снижает ощущение хаоса и создает чувство управляемости финансами.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Импульсивные покупки вызывают сожаление и напряжение после кратковременного эмоционального подъема, однако даже мелкая сэкономленная сумма воспринимается мозгом как победа и снижает фоновый стресс, рассказала РИА Новости эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса "Апельсин" Юлия Тарасова.
"Импульсивные покупки часто сопровождаются кратковременным эмоциональным подъемом, но затем могут вызывать сожаление и внутреннее напряжение… Когда человеку удается сократить расходы или вернуть часть средств через кешбэк и программы лояльности, мозг фиксирует это как достижение", - сказала Тарасова.
Наличные деньги - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Эксперт объяснил, сколько наличных нужно носить с собой
1 ноября 2025, 03:18
Даже небольшая сэкономленная сумма воспринимается как результат усилий, отметил она. "Возникает эффект "малой победы", который повышает мотивацию продолжать рациональное поведение", - подчеркнула Тарасова.
По ее словам, даже 2–5% возврата при постоянных расходах со временем создают заметный финансовый буфер, что усиливает чувство устойчивости.
Она также отметила, что главный триггер тревоги - неопределенность. Как только человек перестает понимать, куда уходят деньги, мозг уходит в режим фонового напряжения. При этом рациональный подход начинается с фиксации всех финансовых операций.
"Даже базовый учет снижает ощущение хаоса. Появляется чувство управляемости: деньги перестают быть стихийным процессом и превращаются в прогнозируемую систему", - пояснила эксперт.
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Экономист назвала главную ошибку при использовании кредитной карты
4 апреля, 02:10
Она пояснила, что рациональное потребительское поведение – это привычка. Так, если регулярно следить за тем, куда уходят деньги, заранее продумывать крупные покупки, пользоваться скидками и бонусами, а также отменять ненужные подписки, то со временем уровень стресса будет постепенно уменьшаться.
"Когда базовые финансовые процессы автоматизированы, высвобождается когнитивный ресурс. Человек меньше думает о финансах в тревожном ключе и больше - о целях и планах", - заключила Тарасова.
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Эксперт объяснила, как отличить нужную покупку от прихоти
30 ноября 2025, 02:12
 
