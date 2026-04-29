Легенда "Манчестер Юнайтед" оценил шансы Кварацхелии на "Золотой мяч" - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
15:02 29.04.2026 (обновлено: 15:03 29.04.2026)
Легенда "Манчестер Юнайтед" оценил шансы Кварацхелии на "Золотой мяч"

Канчельскис: Кварацхелия точно войдет в пятерку претендентов на "Золотой мяч"

© Соцсети УЕФА
Хвича Кварацхелия
© Соцсети УЕФА
Хвича Кварацхелия. Архивное фото
  • Андрей Канчельскис заявил, что Хвича Кварацхелия точно будет включен в пятерку кандидатов на получение «Золотого мяча».
  • Кварацхелия забил два мяча в ворота «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
  • Хвиче Кварацхелии 25 лет, он выступает за «ПСЖ» с января 2025 года и ранее играл за несколько клубов в Грузии и Италии.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Грузинский полузащитник французского клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия точно будет включен в пятерку кандидатов на получение приза лучшему футболисту года "Золотой мяч", заявил РИА Новости экс-игрок сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис.
Экс-футболист московского "Локомотива" и казанского "Рубина" Кварацхелия во вторник забил два мяча в ворота мюнхенской "Баварии" (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. .
"Хвича Кварацхелия стопроцентно войдет в пятерку претендентов на "Золотой мяч". А как уже решит жюри, сейчас трудно спрогнозировать", - сказал Канчельскис.
Кварацхелии 25 лет, он выступает за "ПСЖ" с января 2025 года. Он ранее играл в Грузии за "Рустави", тбилисское и батумское "Динамо", в Италии - за "Наполи".
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
"Это ужасно": Канчельскис обвинил "ПСЖ" в пропущенных голах Сафонова
Вчера, 14:04
 
ФутболСССРРоссияГрузияАндрей КанчельскисХвича КварацхелияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Локомотив (Москва)РубинЛига чемпионов 2025-2026
 
