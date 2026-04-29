Легенда "Манчестер Юнайтед" оценил шансы Кварацхелии на "Золотой мяч"

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Грузинский полузащитник французского клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия точно будет включен в пятерку кандидатов на получение приза лучшему футболисту года "Золотой мяч", заявил РИА Новости экс-игрок сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис.
Экс-футболист московского "Локомотива" и казанского "Рубина" Кварацхелия во вторник забил два мяча в ворота мюнхенской "Баварии" (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. .
"Хвича Кварацхелия стопроцентно войдет в пятерку претендентов на "Золотой мяч". А как уже решит жюри, сейчас трудно спрогнозировать", - сказал Канчельскис.