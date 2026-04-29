Кадыров доложил Путину о росте собственных доходов Чечни

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Чечня в 2025 году перевыполнила план по собственным доходам, рост которых составил 122%, доложил глава республики Рамзан Кадыров президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.
"По итогам прошлого года мы перевыполнили план по собственным доходам, рост которых составил 122%", - сказал Кадыров.
Он также сообщил, что 2024 году Чечня вышла на первое место в России по темпам роста валового регионального продукта: если в среднем по стране этот показатель составляет 104,5%, то в Чечне - 122,6%.