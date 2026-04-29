Более 70 тысяч жителей Чечни участвуют в СВО, заявил Кадыров

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Свыше 70 тысяч жителей Чечни принимают участие в спецоперации, 12 тысяч из них награждены государственными наградами, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"Сейчас республика продолжает принимать активное участие в спецоперации. Всего подготовлено и отправлено более 70 тысяч бойцов. Свыше 12 тысяч из них награждены государственными наградами", - доложил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.