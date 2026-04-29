12:31 29.04.2026
Югра продлила срок предоставления рекордных выплат контрактникам

В Югре продлили срок выплаты самой большой выплаты участникам СВО

  • В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продлен срок предоставления единовременной выплаты участникам специальной военной операции до 1 июля 2026 года.
  • Выплата составляет 4,1 миллиона рублей и включает федеральную и муниципальную части в размере 400 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.
ТЮМЕНЬ, 29 апр — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 1 июля продлен срок предоставления самой большой в России единовременной выплаты участникам специальной военной операции, заключившим контракт с Минобороны РФ, сообщается на сайте окружного правительства.
"Правительство Югры приняло важное решение: срок предоставления самой большой в стране единовременной выплаты – 4,1 миллиона рублей участникам СВО в Ханты-Мансийском автономном округе продлили до 1 июля 2026 года. Условия действуют для всех заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ через Военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора на военную службу по контракту", - говорится в сообщении.
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Учебно-тренировочная база появится в Сургутском районе Югры
28 апреля, 16:08
В указанную сумму, отметили в правительстве, входят федеральная и муниципальная выплаты в размере 400 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Гарантированная сумма дохода за год – не менее 6,6 миллиона рублей, уточнили в сообщении.
Всего, по данным правительства, включая все выплаты, льготы и списание кредитных долгов до 10 миллионов рублей, общая сумма материального обеспечения может достичь 18,5 миллионов рублей за первый год. Подробные условия службы по контракту можно узнать на сайте voin86.ru и по телефону горячей линии 8 800 301-68-88.
"Округ предлагает лучшие условия в стране для защитников Отечества, оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим и членам их семей. Дополнительно к федеральным предоставляются 36 региональных мер поддержки. Особое внимание уделяется детям военнослужащих", - сказано в сообщении.
 
