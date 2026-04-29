Югра продлила срок предоставления рекордных выплат контрактникам

ТЮМЕНЬ, 29 апр — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 1 июля продлен срок предоставления самой большой в России единовременной выплаты участникам специальной военной операции, заключившим контракт с Минобороны РФ, сообщается на сайте окружного правительства.

"Правительство Югры приняло важное решение: срок предоставления самой большой в стране единовременной выплаты – 4,1 миллиона рублей участникам СВО в Ханты-Мансийском автономном округе продлили до 1 июля 2026 года. Условия действуют для всех заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ через Военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора на военную службу по контракту", - говорится в сообщении.

В указанную сумму, отметили в правительстве, входят федеральная и муниципальная выплаты в размере 400 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Гарантированная сумма дохода за год – не менее 6,6 миллиона рублей, уточнили в сообщении.

Всего, по данным правительства, включая все выплаты, льготы и списание кредитных долгов до 10 миллионов рублей, общая сумма материального обеспечения может достичь 18,5 миллионов рублей за первый год. Подробные условия службы по контракту можно узнать на сайте voin86.ru и по телефону горячей линии 8 800 301-68-88.