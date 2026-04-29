ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по объектам инфраструктуры "Хезболлы"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах", включая пусковые установки, склады оружия и другие военные объекты.
"Вчера (во вторник) ЦАХАЛ нанесла удары по ряду объектов инфраструктуры "Хезболлах" в нескольких районах на юге Ливана к северу от переднего края обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Утверждается, что ЦАХАЛ поразила заряженные и готовые к пуску снарядов пусковые установки, склады вооружения, а также военные объекты ливанского движения. Кроме того, израильские ВВС уничтожили трех членов "Хезболлах".
Несмотря на продолжение режима прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по югу Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.