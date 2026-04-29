Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 29.04.2026
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по объектам инфраструктуры "Хезболлы"

© AP Photo / Baz Ratner — Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах".
  • ЦАХАЛ поразила пусковые установки, склады вооружения и другие военные объекты движения, а также уничтожила трех членов "Хезболлах".
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах", включая пусковые установки, склады оружия и другие военные объекты.
"Вчера (во вторник) ЦАХАЛ нанесла удары по ряду объектов инфраструктуры "Хезболлах" в нескольких районах на юге Ливана к северу от переднего края обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Утверждается, что ЦАХАЛ поразила заряженные и готовые к пуску снарядов пусковые установки, склады вооружения, а также военные объекты ливанского движения. Кроме того, израильские ВВС уничтожили трех членов "Хезболлах".
Несмотря на продолжение режима прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по югу Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
В миреЛиванХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала