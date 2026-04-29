© AP Photo / Baz Ratner Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном

ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по объектам инфраструктуры "Хезболлы"

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах".

ЦАХАЛ поразила пусковые установки, склады вооружения и другие военные объекты движения, а также уничтожила трех членов "Хезболлах".

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах", включая пусковые установки, склады оружия и другие военные объекты.

"Вчера (во вторник) ЦАХАЛ нанесла удары по ряду объектов инфраструктуры " Хезболлах " в нескольких районах на юге Ливана к северу от переднего края обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.

Утверждается, что ЦАХАЛ поразила заряженные и готовые к пуску снарядов пусковые установки, склады вооружения, а также военные объекты ливанского движения. Кроме того, израильские ВВС уничтожили трех членов "Хезболлах".