ЕГЭ в 2026: расписание, новые правила, предметы и баллы для поступления

Единый государственный экзамен — одна из форм итоговой аттестации за курс среднего общего образования в России. Полное руководство по ЕГЭ 2026: точные даты основного, досрочного и дополнительного периодов, обязательные предметы и дисциплины на выбор, новые правила и изменения — в материале РИА Новости.

Что такое ЕГЭ и зачем его сдавать в 11 классе?

ЕГЭ (или полностью — единый государственный экзамен) представляет собой одну из форм государственной итоговой аттестации, в рамках которой выпускники должны продемонстрировать свои знания предметов школьной программы. Данный инструмент образовательного процесса позволяет сделать общий срез знаний учеников, облегчает возможность поступления в вузы и дает возможность подать документы сразу в несколько выбранных учебных заведений.

Впервые в России ЕГЭ был проведен более двух десятков лет назад, в 2001 году, причем в качестве образовательного эксперимента. Участниками первого экзамена в таком формате стали 30 000 школьников из пяти регионов: республик Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также Самарской и Ростовской областей. С 2002 по 2006 год ЕГЭ охватил уже 79 регионов РФ, а в 2008 году число прошедших экзамен выпускников перешагнуло отметку в миллион человек. С 2009 года данный экзамен стал обязательным для всех выпускников и поступающих в вузы.

ЕГЭ как этап государственной итоговой аттестации

Суть ЕГЭ заключается в том, чтобы обеспечить единую для всех систему оценки знаний школьной программы. По словам Альбины Бесчасной, доктора социологических наук и профессора кафедры ГМУ СЗИУ РАНХиГС, введение данного экзамена позволило решить сразу несколько важных задач, стоящих перед отечественной системой образования. В первую очередь — обеспечить стандартизированный минимум школьной программы и оценки знаний школьников. Также среди ключевых задач экзамена:

обеспечить максимально объективную и гибкую системы оценки знаний и умений учащихся;

сформировать прозрачного механизма подведения итогов обучения в школе и перехода выпускников на следующую ступень образования — профессиональную.

Какие пути открываются после ЕГЭ: колледж, вуз или профессия?

ЕГЭ задумывался как инструмент для формирования равных образовательных возможностей для выпускников из самых разных уголков страны. Ведь раньше поступление в ведущие вузы страны серьезно осложнялось для ребят, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

« “С 2009 года форма ГИА-11 (государственная итоговая аттестация в 11 классе) – единый государственный экзамен (ЕГЭ) – является обязательной для всех выпускников и абитуриентов вузов. Особенностью ЕГЭ является то, что он одновременно является выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в высшее учебное заведение. Но при этом некоторые вузы проводят дополнительные вступительные испытания, — отмечает Лариса Алешина, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ. — ЕГЭ не требуется для поступления в колледж, конкурс проводится по среднему баллу аттестата. Для поступления в вуз – ЕГЭ (по дисциплинам, требуемым на конкретную специальность) обязателен”.

Важно помнить, что ежегодно устанавливаются минимальные баллы ЕГЭ по различным предметам, необходимые как для получения аттестата, так и для поступления в вузы. Так, по русскому языку в первом случае необходимо набрать минимум 24 балла, во втором — 40 баллов. При этом в каждом вузе средний балл, необходимый для поступления на ту или иную специальность, может отличаться.

Расписание ЕГЭ 2026: даты основного, досрочного и дополнительного периодов

Ежегодно единый государственный экзамен проходит в три этапа: основной, досрочный и дополнительный.

“Даты и периоды проведения ЕГЭ утверждаются Рособрнадзором совместным приказом с Министерством просвещения, в котором устанавливаются сроки, порядок проведения, а также изменения по отдельным предметам (если они есть). Выбор предметов зависит от профессии или направления подготовки, на которое планируется поступление в колледж или вуз. При этом ограничений по количеству предметов по выбору нет: выпускник может сдавать любые разрешенные предметы, но результаты зависят от уровня подготовки и возможностей”, — говорит Елена Овсянникова, заместитель директора “Классической гимназии при ГЛК”, преподаватель высшей школы и эксперт образовательного маркетплейса “Инфоурок”.

Основной период проведения экзаменов

Основной период ЕГЭ в 2026 году (без учета резервных дней) продлится с начала июня и до середины месяца. Именно в этот период экзамены будут сдавать абсолютное большинство выпускников текущего года.

Расписание основного периода ЕГЭ в 2026 году Дата Предмет 1 июня история, литература, химия 4 июня русский язык 8 июня математика (базовый и профильный уровни) 11 июня обществознание, физика 15 июня биология, география, иностранные языки (письменная часть) 18 июня иностранные языки (устная часть), информатика 19 июня иностранные языки (устная часть), информатика

Досрочная и дополнительная сдача ЕГЭ: когда и кому положено?

За несколько месяцев до начала основного периода (в марте-апреле) проходит досрочный период сдачи ЕГЭ. В это время сдать экзамены могут выпускники прошлых лет, а также те, которые по уважительной причине (это должны подтверждать соответствующие документы, например, о прохождении планового лечения или участии в крупных спортивных соревнованиях и творческих конкурсах) не могут написать ЕГЭ в основные сроки. Досрочный период в 2026 году стартует с 20 марта.

Расписание досрочного периода ЕГЭ в 2026 году Дата Предмет 20 марта география, литература 24 марта русский язык 27 марта математика (базовый и профильный уровни) 31 марта биология, иностранные языки (письменная часть), физика 3 апреля иностранные языки (устная часть) 7 апреля информатика, обществознание 10 апреля история, химия

Для выпускников, которые не сумели успешно сдать даже на минимальный уровень такие обязательные дисциплины, как русский язык и базовая математика, осенью предусмотрен дополнительный период. В эти же дни прийти на экзамен могут и учащиеся, чей результат по данным предметам по той или иной причине был аннулирован.

Дата Предмет 4 сентября русский язык 8 сентября математика (базовый уровень)

Резервные дни и правила пересдачи в 2026 году

В каждом из периодов ЕГЭ предусмотрено несколько так называемых резервных дней. Ими могут воспользоваться учащиеся, которые не смогли попасть на экзамен в основные дни по уважительной причине (например, заболели или же совпали даты проведения сразу двух экзаменов и т.д.), не сумели набрать необходимый минимум баллов, а также выпускники прошлых лет (в основной период).

Резервные дни основного периода Дата Предмет 22 июня физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки (письменная часть) 23 июня математика (все уровни), обществознание, история, биология, география, иностранные языки (устная часть) 24 июня все учебные предметы 25 июня все учебные предметы

Резервные дни досрочного периода Дата Предмет 13 апреля русский язык 16 апреля математика (базовый и профильный уровни) 17 апреля биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика 20 апреля география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия

Резервный день дополнительного периода приходится на 25 сентября.

Официальным расписанием ЕГЭ в основной период предусмотрены и дополнительные дни, в течение которых у выпускников текущего года есть возможность пересдать один предмет по своему выбору.

"При этом в итоговом документе будет учтен только результат пересдачи, при отрицательном результате пересдать экзамен можно будет через год. Данной возможностью в 2026 году не смогут воспользоваться выпускники, удаленные с экзамена за списывание или другие процессуальные нарушения. Попытка пересдачи для них будет аннулирована", — отмечает Лариса Алешина.

Дополнительные дни ЕГЭ в 2026 году Дата Предмет 8 июля физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки (письменная часть) 9 июля математика (все уровни), обществознание, история, биология, география. иностранные языки (устная часть)

Какие предметы сдают на ЕГЭ в 2026 году?

Каждый участник ЕГЭ вправе выбрать для сдачи любое количество предметов. При этом существуют обязательные дисциплины, без которых школьник не сможет получить аттестат.

Обязательные и выборные экзамены: что нужно сдавать?

Обязательных предметов, которые нужно сдать абсолютно всем выпускникам, всего два. Это русский язык и математика (экзамена базового уровня будет достаточно для получения аттестата, а вот ЕГЭ уровня профильного придется сдавать тем, что намерен поступать с результатами в вуз).

Выбор остальных учебных предметов напрямую зависит от того, какое направление для дальнейшего обучения выбрал выпускник, а также от требований конкретного вуза, куда он намерен поступать. К выборным предметам относятся:

литература;

физика;

химия;

информатика;

география;

биология;

иностранный язык (это может быть английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки);

история;

обществознание.

Изменения в ЕГЭ 2026 году: что нового по предметам?

Время от времени в процедуре ЕГЭ, в формулировках заданий или, например, критериях оценки экзаменационных работ и других аспектах происходят изменения. Как правило, все нововведения отображаются на сайте ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений).

В 2026 году изменения коснулись лишь нескольких учебных дисциплин.

Нововведения в ЕГЭ по русскому языку

В 2026 году в ЕГЭ по русскому языку была изменена формулировка задания под номером 7. Теперь тут будут учитываться все виды грамматических ошибок.

“Важное изменение произошло и в задании № 27. Во-первых, рекомендуемый объём сочинения — не менее 150 слов (при меньшем количестве оно не оценивается, задание считается невыполненным, выпускник получат "0" баллов). Во-вторых, в нем можно допустить больше логических ошибок для получения 1 балла по критерию “Логичность речи”, — говорит Лариса Алешина.

Изменения в ЕГЭ по литературе

Применительно к экзамену по литературе в 2026 году уточнили критерии оценивания развернутых ответов. По словам Ларисы Алешиной, за выполнение заданий под номерами 5 и 10 вместо 8 баллов можно получить максимально 7, а вот задание №11 теперь будет оцениваться “дороже” (20 баллов вместо 18). Пара баллов была добавлена за критерий “Фактологическая точность сочинения”.

Изменения в ЕГЭ по информатике

Изменения в ЕГЭ по информатике связаны с переходом на открытые и импортозамещенные программные продукты. На практике это означает закрепление определенных форматов за файлами, которые необходимы для выполнения конкретных заданий.

В каких предметах ЕГЭ останется без изменений в 2026 году?

Изменения не коснулись экзаменов по большей части школьных дисциплин, в том числе:

математика (базовая и профильная);

физика;

химия;

география;

биология;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

история и обществознание.

Формат и длительность экзаменов по каждому предмету

ЕГЭ проходит в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), которые оборудуют в школах, для каждого ученика выделяется личное рабочее место. Руководитель ППЭ обязан организовать распределение экзаменуемых и организаторов по аудиториям с учетом здоровья и психофизического развития учеников. В каждом кабинете должны присутствовать не менее двух организаторов. Если экзамен длится более четырех часов (это возможно для участников с ОВЗ и инвалидов), выпускникам предоставляется питание.

Во всех регионах страны ЕГЭ проводятся в одни и те же даты. Школьникам необходимо иметь при себе лишь паспорт. Выпускники прошлых лет должны дополнительно предоставить документ об образовании или его заверенную копию. Если есть ограничения по здоровью, то нужна копия (оригинал) рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или заверенная в установленном порядке копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности.

Сколько времени дается на ЕГЭ по русскому, математике, иностранному языку?

Время, которое отводится выпускникам на выполнение всех предложенных в рамках экзамена заданий, варьируется в зависимости от сдаваемого предмета. Продолжительность различных видов ЕГЭ перечисляет Лариса Алешина.

Предмет Длительность Русский язык 3 часа 30 минут Математика: — базовая — профильная — 3 часа — 3 часа 55 минут Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский) 3 часа 10 минут + 17 минут (устная часть) Иностранный язык (китайский) 3 часа Литература 3 часа 55 минут Физика 3 часа 55 минут Химия 3 часа 30 минут История 3 часа 30 минут География 3 часа Биология 3 часа 55 минут

Что можно брать с собой на экзамен?

Экзаменуемые имеют право пронести на место гелевую ручку (черную) и паспорт.

“Дополнительно на экзамены по биологии, географии, физике и химии можно взять непрограммируемый калькулятор; по математике – линейку, не содержащую справочной информации”, — добавляет Лариса Алешина.

Во время проведения ЕГЭ школьникам запрещено:

пересаживаться;

разговаривать с остальными учениками;

выходить из класса без сопровождения организатора и выносить учебные материалы;

обмениваться с соседями любыми предметами;

проносить в класс средства связи, фото-, аудио- и видеотехнику, справочные материалы и записи;

приносить уведомление о регистрации на экзамен, которое содержит в себе информацию о месте и дате проведения ЕГЭ.

Минимальные баллы для аттестата в 2026 году

Существует два минимальных порога баллов, которые были получены по результатам ЕГЭ. Первый необходим для получения школьного аттестата, второй — для поступления в выбранное высшее учебное заведение.

Минимальные баллы на ЕГЭ в 2026 году Учебный предмет Минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗ в 2026 году Русский язык 24 40 Базовая математика оценка “3” - Профильная математика 27 40 Обществознание 42 45 Биология 36 40 История 32 40 Физика 36 41 Химия 36 40 Информатика 40 46 Литература 32 40 География 37 40 Иностранные языки 22 40

Как баллы ЕГЭ влияют на оценку в аттестате?

“Результаты ЕГЭ влияют на итоговую оценку в аттестате только в том случае, если учащийся не преодолел минимальный порог для получения аттестата”, — говорит Лариса Алешина.

Результаты ЕГЭ оцениваются не по привычной выпускникам пятибалльной шкале. За выполненные задания школьникам выставляют сначала первичные баллы (они начисляются за каждое верно выполненное задание на экзамене), которые затем переводятся в так называемые тестовые баллы (уже в соответствии со стобалльной шкалой). Как именно это происходит — прописано в специальной таблице , которая ежегодно обновляется.

“Отдельный вопрос — требования для медалистов. Для получения медали необходимо набрать не менее установленного минимума (например, по русскому языку и математике — не ниже 70 баллов; при базовой математике — отметка "5"). Для серебряной медали допускаются послабления (например, одна "4" или 60 баллов по русскому языку — в зависимости от действующих правил). Конкретные условия и примеры расчетов указаны в приказе Минпросвещения о порядке заполнения и выдачи аттестатов”, — добавляет Елена Овсянникова.

Что будет, если не сдать ЕГЭ? Пересдача и последствия

Так как ЕГЭ является обязательным экзаменом и отказаться от его сдачи (по крайней мере, по ключевым предметам) нельзя, то отсутствие данного экзамена может привести к очень нежелательным последствиям.

« “Если выпускник не сдаст два обязательных предмета (русский язык и математику) на минимально установленный уровень, он может не получить аттестат. Если выпускник медалист не набирает баллы, необходимые для медали, медаль не выдается — он получает обычный аттестат”, — говорит Елена Овсянникова.

Правила пересдачи ЕГЭ также могут меняться год от года.

“Если выпускник не мог присутствовать на экзамене из за болезни или иных уважительных причин, он сдает экзамен в резервный срок (при наличии подтверждающих данную причину документов). Если же оба обязательных экзамена не сданы на необходимый уровень, пересдача возможна только в следующем учебном году (фактически — повторное прохождение программы/повторная аттестация по установленному порядку)”, — добавляет эксперт.

Можно ли поступить в вуз без ЕГЭ?

Поступить в вуз без результатов ЕГЭ в большинстве случаев невозможно. Тем более что без результатов экзаменов по русскому языку и математике (по крайней мере — базового уровня) выпускник останется без аттестата. К тому же необходимо помнить, что минимальное количество баллов, при которых школьнику все же выдадут заветный документ, существенно отличается от того минимума, который требуется при поступлении в вуз.

Однако в ряде случаев и для отдельных категорией граждан обязательный ЕГЭ может быть заменен внутренними вступительными испытаниями. Например, абитуриенты, которые ранее уже закончили техникум или колледж, а также граждане с инвалидностью и другие.

Где и как узнать результаты ЕГЭ 2026?

Количество тех баллов, которые выпускнику удалось набрать по результатам экзаменов, ему могут сообщить непосредственно школьные педагоги.

Доступны и другие способы получения результатов:

при помощи личного кабинета на портале “Госуслуг” (понадобится подтвержденная учетная запись на сайте). В разделе “Документы и данные” нужно найти раздел “Образование” и запросить результаты;

с помощью сервиса проверки результатов ЕГЭ. Он расположен на сайте Рособрнадзора и потребует ввести ряд личных данных (ФИО, номер паспорта или код регистрации, указать регион, где сдавался экзамен и согласиться на обработку персональных данных).

Жителям столицы аналогичный сервис доступен и на портале мэра Москвы.

Экспертные мнения и официальные источники

“Если учащийся не сдал ЕГЭ (не получил минимум баллов) по обязательным предметам, то аттестат о среднем образовании не выдается. Поступить в вуз невозможно. Пересдача – через год. Получение отрицательного результата по другим дисциплинам не лишает выпускника возможности поступить в вуз на те специальности, где ЕГЭ по данному предмету не требуется”, — говорит Лариса Алешина.

Педагоги призывают не бросать все силы на репетиторов и всяческие методики подготовки к ЕГЭ, главное — систематически заниматься в школе. Именно тем и примечателен этот экзамен, что для успешной его сдачи достаточно школьной программы. Важно верно оценить свои силы, закрепить знания и спокойно идти к намеченной цели. Избавиться от страха и снизить тревожность помогут:

вода. Если стало сложно концентрироваться, нужно медленно сделать несколько глотков;

дыхание. Замедление дыхания приводит к снижению тревоги, расслабляет нервы, усиливает приток крови к мозгу;

отвлечение внимания. Если паника приближается, нужно сконцентрироваться на окружающих предметах, обратить внимание на их особенности.