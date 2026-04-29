В Италии рассказали, на сколько хватит имеющихся запасов авиатоплива

РИМ, 29 апр - РИА Новости. Италия обладает запасами авиатоплива, которые обеспечат выполнение рейсов как минимум до конца мая, заявил министр инфраструктуры и транспорта, вице-премьер Маттео Сальвини.
"Имеющиеся в Италии резервы гарантируют выполнение рейсов как минимум до конца мая, и наше положение более стабильно, чем у большинства европейских стран. Я хочу внести ясность. Мы не на пороге чрезвычайной ситуации, которая ставила бы под угрозу безопасность полетов или непрерывность работы системы", - заявил он, выступая в итальянском парламенте.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
