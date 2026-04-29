СМИ: Иран добился освобождения шести членов экипажа захваченного США судна

ТЕГЕРАН, 29 апр - РИА Новости. Иран добился освобождения шести членов экипажа захваченного США и связанного с республикой контейнеровоза Touska, сообщило агентство Tasnim.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее сообщило о захвате иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.
"Шесть членов иранского экипажа на данном этапе освобождены и находятся в Иране. Иран продолжает заниматься вопросом об освобождении еще 22 иранцев, находящихся на судне", - сообщило агентство, комментируя ситуация с судном Touska.