21:16 29.04.2026
СМИ: Иран добился освобождения шести членов экипажа захваченного США судна

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
  • Иран добился освобождения шести членов экипажа захваченного США судна Touska.
  • Тегеран продолжает заниматься вопросом об освобождении еще 22 членов экипажа судна.
ТЕГЕРАН, 29 апр - РИА Новости. Иран добился освобождения шести членов экипажа захваченного США и связанного с республикой контейнеровоза Touska, сообщило агентство Tasnim.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее сообщило о захвате иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.
"Шесть членов иранского экипажа на данном этапе освобождены и находятся в Иране. Иран продолжает заниматься вопросом об освобождении еще 22 иранцев, находящихся на судне", - сообщило агентство, комментируя ситуация с судном Touska.
МИД Ирана 21 апреля осудил захват судна, назвал действия США морским пиратством и отметил, что они являются не только нарушением устава ООН и основ международного права, но и нарушением режима прекращения огня.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин предупредил Трампа о последствиях возобновления акций против Ирана
