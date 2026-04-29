Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал геополитические изменения, вызванные атакой США на страну - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 29.04.2026
МИД Ирана назвал геополитические изменения, вызванные атакой США на страну

Хатибзаде: США добились не тех геополитических перемен, которых ждали

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что атака на Иран привела к геополитическим изменениям, но не тем, к которым стремились США.
ТЕГЕРАН, 29 апр - РИА Новости. США добились геополитических перемен, атаковав Иран, но не тех, к которым стремились, считает замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Есть такое выражение: бойся своих желаний. Они хотели геополитических изменений, они их получили, но я не уверен, что это соответствует тому, что они хотели... Еще один урок для тех, кто начал войну. Война - это не решение проблемы, это часть проблемы. Мы продолжим обороняться, но я думаю, что альтернативы дипломатии нет, все альтернативные дипломатии варианты - весьма непривлекательны", - сказал он на площадке Института политических и международных исследований при МИД Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, пишут СМИ
Вчера, 07:07
По его словам, Иран продолжит оставаться в состоянии повышенной готовности и занимать оборонительную позицию на всех фронтах, пока не поймет, что война прекратится "на всех фронтах", а ситуация стабилизируется.
В то же время он подчеркнул, что Ирану необходимо сфокусироваться на прекращении войны и устранении первопричин. "Мы по-прежнему действуем в соответствии с этой линией и не пойдем на риски, связанные с национальным суверенитетом, территориальной целостностью или национальной безопасностью Ирана", - добавил Хатибзаде.
Дипломат заявил, что Тегеран не собирался сдерживать себя и рассчитывал действовать непредсказуемо при ответе на атаку США и Израиля против Ирана. Действия же США против Ирана замглавы МИД связал с тем, что Вашингтон хотел "наказать" иранцев за Исламскую революцию 1979 года, в результате которой США были "изгнаны из Ирана". Он добавил, что США просчитались, атаковав Иран, поскольку считали, что Исламская Республика находится на грани коллапса, а иранские военные окажутся не в состоянии ответить.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
СМИ: Иран пригрозил США беспрецедентным ответом при продолжении блокады
Вчера, 15:39
 
В миреИранСШАТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала