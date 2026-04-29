МИД Ирана назвал геополитические изменения, вызванные атакой США на страну

- Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что атака на Иран привела к геополитическим изменениям, но не тем, к которым стремились США.
ТЕГЕРАН, 29 апр - РИА Новости. США добились геополитических перемен, атаковав Иран, но не тех, к которым стремились, считает замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Есть такое выражение: бойся своих желаний. Они хотели геополитических изменений, они их получили, но я не уверен, что это соответствует тому, что они хотели... Еще один урок для тех, кто начал войну. Война - это не решение проблемы, это часть проблемы. Мы продолжим обороняться, но я думаю, что альтернативы дипломатии нет, все альтернативные дипломатии варианты - весьма непривлекательны", - сказал он на площадке Института политических и международных исследований при МИД Ирана.
По его словам, Иран продолжит оставаться в состоянии повышенной готовности и занимать оборонительную позицию на всех фронтах, пока не поймет, что война прекратится "на всех фронтах", а ситуация стабилизируется.
В то же время он подчеркнул, что Ирану необходимо сфокусироваться на прекращении войны и устранении первопричин. "Мы по-прежнему действуем в соответствии с этой линией и не пойдем на риски, связанные с национальным суверенитетом, территориальной целостностью или национальной безопасностью Ирана", - добавил Хатибзаде.
Дипломат заявил, что Тегеран не собирался сдерживать себя и рассчитывал действовать непредсказуемо при ответе на атаку США и Израиля против Ирана. Действия же США против Ирана замглавы МИД связал с тем, что Вашингтон хотел "наказать" иранцев за Исламскую революцию 1979 года, в результате которой США были "изгнаны из Ирана". Он добавил, что США просчитались, атаковав Иран, поскольку считали, что Исламская Республика находится на грани коллапса, а иранские военные окажутся не в состоянии ответить.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.