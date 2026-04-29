СМИ: Иран пригрозил США беспрецедентным ответом при продолжении блокады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран пригрозил США беспрецедентным ответом при продолжении блокады портов.
- Пока исламская республика проявляет сдержанность, чтобы Вашингтон изучил условия, выдвинутые Тегераном, а затем стороны продолжили переговоры.
ТЕГЕРАН, 29 апр — РИА Новости. США ждет беспрецедентный ответ при продолжении блокады иранских портов, сообщил Press TV со ссылкой на источник в сфере безопасности ИРИ.
"Продолжающиеся американское морское пиратство и бандитизм в форме так называемой морской блокады в скором времени столкнутся с практическими и беспрецедентными военными действиями", — передает телеканал.
Источник отметил, что пока иранские военные проявляют сдержанность, чтобы Вашингтон изучил условия, выдвинутые Тегераном, а затем стороны продолжили переговоры.
В среду The Wall Street Journal написала со ссылкой на американских чиновников, что глава Белого дома Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде иранских портов. Он счел возобновление бомбардировок или выход из конфликта более рискованными вариантами, чем этот.
На прошлой неделе Вашингтон в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В понедельник телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран через посредников передал США трехэтапную формулу для продолжения диалога. Темой первой фазы станет прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против ИРИ и Ливана.
Далее Вашингтон и Тегеран обсудят, как после завершения конфликта управлять Ормузским проливом. Переход на третий этап, связанный с обсуждением иранской ядерной программы, будет невозможен без согласия по первому и второму пунктам.
По информации WSJ, Трамп и его команда скептически отнеслись к идее открыть Ормузский пролив и отложить диалог по ядерной тематике. США могут в ближайшие дни представить ответные предложения.
Разгромить не удалось. Как флот Ирана переиграл США
27 апреля, 08:00