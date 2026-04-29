"Подпишет бумагу". В США предупредили о риске фальшивого мира с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что президент США Дональд Трамп может инсценировать заключение мирного соглашения с Ираном.
- Также глава Белого дома может сымитировать смену власти в Иране, чтобы якобы установить контакт с новым правительством.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может инсценировать заключение мирного соглашения с Ираном, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала.
"Трамп может решить устроить фальшивое мирное соглашение — подпишет какую-то бумагу сам и сделает вид, что ее подписал иранец или кто-то еще", — отметил он.
По мнению Хеннингсена, глава Белого дома также может сымитировать смену власти в Иране, чтобы якобы установить контакт с новым правительством.
"Трамп, скорее всего, <…> заставит расписаться какого-нибудь иранца <…> и скажет: вот, это новый президент. Примерно как Хуан Гуайдо. <…> И будет держаться за вроде как следующего президента Ирана какое-то время — пока не накроет новая волна кризиса", — пояснил эксперт.
Стороны 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В понедельник телеканал Al Mayadeen сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону трехэтапную формулу для продолжения диалога.
Темой первой фазы станет прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против ИРИ и Ливана.
