Рейтинг@Mail.ru
Иран пропустил японский танкер из благодарности за события 1953 года
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:53 29.04.2026
Иран пропустил японский танкер из благодарности за события 1953 года

Иран дал понять, что пропустил японский танкер из-за событии 1953 года

© AP Photo / Asghar Besharati — Контейнеровоз в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Контейнеровоз в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Контейнеровоз в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство Ирана в Японии связало проход танкера с "инцидентом Ниссемару" 1953 года, когда судно японской компании Idemitsu успешно доставило иранскую нефть в Японию вопреки давлению западных стран.
  • Высокопоставленный чиновник правительства Японии подтвердил, что проход танкера Idemitsu через Ормузский пролив стал результатом переговоров японского правительства, при этом Япония не платила за проход.
ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Посольство Ирана в Японии одновременно с проходом танкера Idemitsu Maru, принадлежащего японской энергетической компании Idemitsu, опубликовало пост в сети Х с указанием на события 1953 года.
Ранее агентство Киодо передавало, что в ночь на среду в Ормузский пролив благополучно прошел танкер японской компании Idemitsu с 2 миллионами баррелей нефти на борту.
Примерно в это же время дипмиссия Ирана в Японии обнародовала пост с указаниями на так называемый "инцидент Ниссемару" 1953 года.
"Историческая миссия (судна - ред.) Ниссемару (Nisshomaru), принадлежавшего компании Idemitsu, по транспортировке иранской нефти в Японию является свидетельством давней дружбы между двумя странами. Это наследие продолжает сохранять большое значение", - сообщило посольство Ирана.
В 1951 году Иран национализировал нефтяную промышленность, что вызвало возмущение западных стран, имевших свои интересы в Иране, в особенности это возмутило Великобританию, так как это решение лишало ее компании прав на иранскую нефть. Фактически торговля иранской нефтью была запрещена. Несмотря на это японская компания Idemitsu направила свое судно Ниссемару (Nisshomaru) за иранской нефтью, и, преодолев давление, оказанное на нее западными странами, сумела купить и благополучно привезти нефть в Японию. В Японии этот инцидент считают символом проявления независимой энергетической политики в национальных интересах.
Косвенным подтверждением того, что пост посольства Ирана намекает на проход танкера Idemitsu через Ормузский пролив в ночь на среду, является высказывание высокопоставленного чиновника правительства Японии газете "Никкэй", что это результат переговоров японского правительства, страна не платила за проход.
До сих пор с начала военных действий на Ближнем Востоке через Ормузский пролив прошли три танкера, связанных с Японией и ее компаниями. С проходом четвертого танкера в Персидском заливе остаются 41 японское судно.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено.
В миреЯпонияИранОрмузский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала