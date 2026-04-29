Иран пропустил японский танкер из благодарности за события 1953 года

Высокопоставленный чиновник правительства Японии подтвердил, что проход танкера Idemitsu через Ормузский пролив стал результатом переговоров японского правительства, при этом Япония не платила за проход.

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Посольство Ирана в Японии одновременно с проходом танкера Idemitsu Maru, принадлежащего японской энергетической компании Idemitsu, опубликовало пост в сети Х с указанием на события 1953 года.

Ранее агентство Киодо передавало, что в ночь на среду в Ормузский пролив благополучно прошел танкер японской компании Idemitsu с 2 миллионами баррелей нефти на борту.

Примерно в это же время дипмиссия Ирана в Японии обнародовала пост с указаниями на так называемый "инцидент Ниссемару" 1953 года.

"Историческая миссия (судна - ред.) Ниссемару (Nisshomaru), принадлежавшего компании Idemitsu, по транспортировке иранской нефти в Японию является свидетельством давней дружбы между двумя странами. Это наследие продолжает сохранять большое значение", - сообщило посольство Ирана.

В 1951 году Иран национализировал нефтяную промышленность, что вызвало возмущение западных стран, имевших свои интересы в Иране, в особенности это возмутило Великобританию, так как это решение лишало ее компании прав на иранскую нефть. Фактически торговля иранской нефтью была запрещена. Несмотря на это японская компания Idemitsu направила свое судно Ниссемару (Nisshomaru) за иранской нефтью, и, преодолев давление, оказанное на нее западными странами, сумела купить и благополучно привезти нефть в Японию. В Японии этот инцидент считают символом проявления независимой энергетической политики в национальных интересах.

Косвенным подтверждением того, что пост посольства Ирана намекает на проход танкера Idemitsu через Ормузский пролив в ночь на среду, является высказывание высокопоставленного чиновника правительства Японии газете "Никкэй", что это результат переговоров японского правительства, страна не платила за проход.

До сих пор с начала военных действий на Ближнем Востоке через Ормузский пролив прошли три танкера, связанных с Японией и ее компаниями. С проходом четвертого танкера в Персидском заливе остаются 41 японское судно.