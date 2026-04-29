На Западе выступили с заявлением после переговоров Путина с Аракчи - РИА Новости, 29.04.2026
02:34 29.04.2026
На Западе выступили с заявлением после переговоров Путина с Аракчи

SC: визит главы МИД Ирана Аракчи в Россию серьезно повлиял на конфликт с США

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Геополитический аналитик Пепе Эскобар считает результаты поездки Аракчи "сногсшибательными" и указывает на серьезность перемен в конфликте Ирана с США.
  • По его мнению, этим Иран показывает свою приверженность дипломатическому выходу из конфликта, пока США идут по пути эскалации и лишь усиливают давление.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Россию и его переговоры с президентом Владимиром Путиным свидетельствуют о серьезных переменах в конфликте с США, пишет геополитический аналитик Пепе Эскобар в статье для издания Strategic Culture.
"Сейчас крайне важен стратегический аспект – и необходимо извлечь выгоду из фактического стратегического поражения, которое Иран нанес американцам. <…> Тегеран сделал решающий ход. <…> Прежняя модель переговоров мертва. <…> Результаты поездки Аракчи оказались просто сногсшибательны", — комментирует обозреватель дипломатическое турне Аракчи.
В статье указывается, что таким образом Иран показывает свою приверженность дипломатическому выходу из конфликта, пока США идут по пути эскалации и лишь усиливают давление. По мнению Эскобара, визит Аракчи в Россию лишь подтвердил высокий уровень партнерства двух стран и нацеленность на достижение результата.
Встреча российского лидера с главой внешнеполитического ведомства Ирана состоялась в Санкт-Петербурге в понедельник. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Москва проанализирует те сигналы, которые получила от Тегерана, а также те, которые ранее были получены от американских и израильских представителей.
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании иранского конфликта.
