В России продлили эксперимент по апробации правил въезда иностранцев - РИА Новости, 29.04.2026
01:44 29.04.2026
В России продлили эксперимент по апробации правил въезда и выезда иностранцев

© РИА Новости / Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из страны иностранцев продлен до 31 декабря 2027 года.
  • В постановлении правительства отмечается, что постановление вступает в силу 30 июня 2026 года.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из страны иностранцев продлен до 31 декабря 2027 года, сообщается в постановлении правительства, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.
"В подпунктах "а" - "в" пункта 1 слова "30 июня 2026 года" заменить словами "31 декабря 2027 года", – говорится в документе.
В документе отмечается, что постановление вступает в силу 30 июня 2026 года.
С 1 декабря 2024 года в международных столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", подмосковном аэропорте "Жуковский", а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства обязаны сдавать биометрию при пересечении ими границы России. С 30 июня 2025 года иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление. С 1 декабря 2025 года при наличии технической возможности биометрические персональные данные иностранцев собираются во всех пунктах пропуска через госграницу России.
