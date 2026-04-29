Глава МИД Хорватии заявил о роли страны в энергетике
00:59 29.04.2026
Грлич-Радман: Хорватия может стать центром энергоснабжения Западных Балкан

Хорватия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хорватия может стать региональным центром энергоснабжения и снизить зависимость стран Западных Балкан от поставок энергоносителей из России.
  • Премьер Хорватии Андрей Пленкович и председатель совета министров Боснии и Герцеговины Борьяна Кришто подписали соглашение о строительстве газопровода «Южное соединение» для поставок сжиженного природного газа из терминала в Хорватии в Боснию и Герцеговину.
  • Инвесторы из США планируют вложить 350 миллионов евро в строительство 180 километров газопровода из Хорватии мощностью до 1,5 миллиарда кубометров в год и более миллиарда евро в строительство трех газовых электростанций.
БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Хорватия может стать региональным центром энергоснабжения и снижения зависимости стран региона Западных Балкан от поставок энергоносителей из России, заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович и председатель совета министров Боснии и Герцеговины (БиГ) Борьяна Кришто во вторник на полях саммита "Инициативы трех морей" в хорватском Дубровнике подписали соглашение о строительстве газопровода "Южное соединение" для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Хорватии в БиГ.
"Хорватия может стать центром снабжения энергией и снизить зависимость региона от российских энергоносителей, особенно БиГ", - заявил глава хорватского МИД на полях форума.
Власти Хорватии заявляли ранее, что терминал для СПГ на острове Крк и связанный с ним проект газопровода в БиГ, а также Адриатический нефтепровод JANAF могут обеспечить потребности всех соседних стран в энергоносителях не из России.
"Южное соединение" энергетической системы БиГ с ГТС Хорватии в районе планируется в районе города Загвозд. Ожидается, что инвесторы из США вложат 350 миллионов евро в строительство 180 километров газопровода из Хорватии мощностью до 1,5 миллиарда кубометров в год и затем еще более миллиарда евро в строительство трех газовых электростанций.
В настоящее время БиГ снабжается российским газом через подключение в городе Зворник на границе с Сербией, годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов получает Республика Сербская БиГ.
