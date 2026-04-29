Глава МИД Хорватии заявил о роли страны в энергетике

БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Хорватия может стать региональным центром энергоснабжения и снижения зависимости стран региона Западных Балкан от поставок энергоносителей из России, заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.