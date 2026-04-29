Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- Взрыв произошел на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв, который прогремел, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
