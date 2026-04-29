В Хабаровске студент вскрыл сейф предпринимателя по указанию мошенников

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Мошенники внушили студенту из Москвы, что он сотрудник спецслужб, уговорили его взломать сейф предпринимателя из Хабаровска и похитить деньги, потерпевший оценил ущерб в примерно 600 тысяч рублей, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
По данным оперативников, мошенники убедили 21-летнюю дочь бизнесмена, что ей и ее близким угрожает уголовное преследование. Они убедили ее приехать из Москвы в Хабаровск и положить ключи от квартиры в указанное место во дворе. Там их подобрал студент московского вуза, тоже приехавший в Хабаровск по указанию телефонных аферистов, думая, что он помогает в ведении расследования.
"Находясь на связи со "следователем", подозреваемый нашел ключи от квартиры, вскрыл сейф и похитил деньги. Большую часть суммы задержанный перевел по указанным реквизитам. Кураторы разрешили оставить злоумышленнику лишь 80 тысяч рублей на обратную дорогу", – говорится в сообщении УМВД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В ведомстве отметили, что проблем с законом до этого подозреваемый студент не имел. Сотрудники уголовного розыска смогли установить обстоятельства преступления в течение суток.
"Ущерб мужчина оценил в сумму порядка 600 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.