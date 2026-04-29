В Хабаровске студент вскрыл сейф предпринимателя по указанию мошенников

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Мошенники внушили студенту из Москвы, что он сотрудник спецслужб, уговорили его взломать сейф предпринимателя из Хабаровска и похитить деньги, потерпевший оценил ущерб в примерно 600 тысяч рублей, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.