В Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнализации

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Самолет рейса Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск после вылета вернулся обратно из-за сигнала о сработке пожарной сигнализации на вспомогательном силовом устройстве, признаков возгорания и задымления обнаружено не было, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК.
Утром в среду Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку соблюдения требований по безопасности полетов из-за возвращения самолета с 37 пассажирами в аэропорт вылета в Хабаровске.
"После взлета самолета Хабаровских авиалиний, сообщением Хабаровск – Николаевск–на–Амуре - Охотск, с 37 пассажирами на борту, поступил сигнал о сработке пожарной сигнализации на вспомогательном силовом устройстве в связи с чем, самолет вернулся в аэропорт вылета", – уточняется в сообщении СУТ СК на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что признаков возгорания и задымления обнаружено не было. Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
