В Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнализации
08:42 29.04.2026
В Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнализации

Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за срабатывания пожарной сигнализации

© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Аэропорт Хабаровска
Аэропорт Хабаровска - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Аэропорт Хабаровска. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Самолет рейса Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск после вылета вернулся обратно из-за сигнала о сработке пожарной сигнализации на вспомогательном силовом устройстве, признаков возгорания и задымления обнаружено не было, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК.
Утром в среду Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку соблюдения требований по безопасности полетов из-за возвращения самолета с 37 пассажирами в аэропорт вылета в Хабаровске.
"После взлета самолета Хабаровских авиалиний, сообщением Хабаровск – Николаевск–на–Амуре - Охотск, с 37 пассажирами на борту, поступил сигнал о сработке пожарной сигнализации на вспомогательном силовом устройстве в связи с чем, самолет вернулся в аэропорт вылета", – уточняется в сообщении СУТ СК на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что признаков возгорания и задымления обнаружено не было. Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Аварийная посадка в аэропорту Хабаровска рейса Владивосток — Благовещенск - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в Хабаровске
15 ноября 2025, 06:41
 
ПроисшествияХабаровскНиколаевск-на-АмуреОхотскСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
