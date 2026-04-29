В Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнализации

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Самолет рейса Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск после вылета вернулся обратно из-за сигнала о сработке пожарной сигнализации на вспомогательном силовом устройстве, признаков возгорания и задымления обнаружено не было, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК.