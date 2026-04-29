Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 29.04.2026 (обновлено: 16:05 29.04.2026)
Захарова отметила вклад Грузии в победу в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова отметила вклад Грузии в победу в Великой Отечественной войне.
  • Она подчеркнула, что из 3,5 миллиона человек, населявших Грузинскую ССР, 700 тысяч отправились на фронт.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила вклад Грузии и народа страны в победу в Великой Отечественной войне и уточнила, что Россия сохраняет общее с Грузией историческое наследие.
"Я хочу просто привести цифры, которые на самом деле ярче, глубже и, по сути, важнее любых слов. При населении 3,5 миллиона человек, а это такие именно были цифры на тот момент в Грузинской ССР... На фронт было отправлено 700 тысяч. Представляете?", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Но только 3,5 миллиона человек, это включая детей, женщин, стариков, те кто были... не пригодны не только к воинской службе... И из этого количества населения 700 тысяч было направлено на фронт. Вот он, вклад", - отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Грузия пронесла сквозь года память об этих солдатах и офицерах, которые защищали общую Родину, отстаивали истинную свободу и право на мирную жизнь.
"Мы сохраняем, я имею в виду, в России сохраняется общее историческое наследие с Грузией. Мы бережно относимся к военным мемориальным объектам на нашей территории", - отметила официальный представитель МИД.
В миреГрузияРоссияМария ЗахароваВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала