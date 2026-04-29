Захарова отметила вклад Грузии в победу в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила вклад Грузии и народа страны в победу в Великой Отечественной войне и уточнила, что Россия сохраняет общее с Грузией историческое наследие.
«
"Но только 3,5 миллиона человек, это включая детей, женщин, стариков, те кто были... не пригодны не только к воинской службе... И из этого количества населения 700 тысяч было направлено на фронт. Вот он, вклад", - отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Грузия пронесла сквозь года память об этих солдатах и офицерах, которые защищали общую Родину, отстаивали истинную свободу и право на мирную жизнь.
"Мы сохраняем, я имею в виду, в России сохраняется общее историческое наследие с Грузией. Мы бережно относимся к военным мемориальным объектам на нашей территории", - отметила официальный представитель МИД.
