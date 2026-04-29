Гросси рассказал о связи с российскими и украинскими военными по ЗАЭС

ООН, 29 апр – РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости заявил о налаженном канале связи с военными РФ и Украины по ЗАЭС, у сторон есть общее понимание о проведении ремонтных работ.
"У нас есть налаженный канал связи с военными командирами с обеих сторон. И, полагаю, есть общее понимание необходимости провести эти ремонтные работы", – сказал Гросси в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос агентства.