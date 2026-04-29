Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ обсуждало с Россией вывоз урана из Ирана, утверждает Гросси - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 29.04.2026
МАГАТЭ обсуждало с Россией вывоз урана из Ирана, утверждает Гросси

Гросси: МАГАТЭ обсуждало с РФ возможность вывоза обогащенного урана из Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ обсуждало с Россией возможность вывоза высокообогащенного урана из Ирана, утверждает Рафаэль Гросси.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждает, что агентство обсуждало с Россией возможность вывоза высокообогащённого урана Ирана за пределы страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана в настоящий момент не востребовано со стороны США.
"МАГАТЭ обсуждало с Россией и другими возможность вывезти высокообогащенный уран из страны (Ирана - ред.)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Гросси.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран считает возможным обсуждать с США параметры обогащения урана, подчеркнув, что Тегеран настаивает на праве пользоваться ядерной энергией. Позднее он отметил, что Иран не планирует вывозить обогащенный уран ни в Штаты, ни в какую-либо другую страну.
В миреИранРоссияСШАРафаэль ГроссиМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала