МАГАТЭ обсуждало с Россией вывоз урана из Ирана, утверждает Гросси

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждает, что агентство обсуждало с Россией возможность вывоза высокообогащённого урана Ирана за пределы страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана в настоящий момент не востребовано со стороны США.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран считает возможным обсуждать с США параметры обогащения урана, подчеркнув, что Тегеран настаивает на праве пользоваться ядерной энергией. Позднее он отметил, что Иран не планирует вывозить обогащенный уран ни в Штаты, ни в какую-либо другую страну.