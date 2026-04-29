Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 29.04.2026
В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и ПВЗ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Пункт выдачи заказов Wildberries в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России утвердили обновленный ГОСТ для пунктов выдачи заказов (ПВЗ), постаматов и других торговых форматов, а также для объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ.
  • В нем даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ), постаматов, также подробно описаны параметры малых объектов.
  • Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В России утвержден обновленный стандарт классификации предприятий торговли, который включает пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы и другие торговые форматы, сообщает Роскачество.
"Ключевым нововведением стандарта стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ. Даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ), постаматов", - говорится в сообщении Роскачества.
Сотрудник Мосводостока осматривает ливневую канализацию - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Росстандарт принял ГОСТ для аварийно-спасательных машин
28 апреля, 01:40
Так, согласно новому стандарту, все многообразие торговых форматов распределено по категориям в зависимости от масштаба деятельности. В то же время в документе зафиксированы характеристики крупных предприятий — таких как гипермаркет, супермаркет (универсам) и магазин-склад.
"Также подробно описаны параметры малых объектов, играющих важнейшую роль в обеспечении повседневного спроса населения. К последним отнесены минимаркеты, торговые павильоны и палатки, киоски, а также мобильные (нестационарные) торговые объекты", - сказали в организации.
Отмечается, что принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с бурным ростом электронной коммерции. В связи с этим документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры на территории России.
Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.
Производство косметики - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Росстандарт объяснил, зачем нужен ГОСТ на веганскую косметику
24 апреля, 18:02
 
РоссияРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала