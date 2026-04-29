В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и ПВЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России утвердили обновленный ГОСТ для пунктов выдачи заказов (ПВЗ), постаматов и других торговых форматов, а также для объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ.
- В нем даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ), постаматов, также подробно описаны параметры малых объектов.
- Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В России утвержден обновленный стандарт классификации предприятий торговли, который включает пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы и другие торговые форматы, сообщает Роскачество.
"Ключевым нововведением стандарта стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ. Даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ), постаматов", - говорится в сообщении Роскачества.
Так, согласно новому стандарту, все многообразие торговых форматов распределено по категориям в зависимости от масштаба деятельности. В то же время в документе зафиксированы характеристики крупных предприятий — таких как гипермаркет, супермаркет (универсам) и магазин-склад.
"Также подробно описаны параметры малых объектов, играющих важнейшую роль в обеспечении повседневного спроса населения. К последним отнесены минимаркеты, торговые павильоны и палатки, киоски, а также мобильные (нестационарные) торговые объекты", - сказали в организации.
Отмечается, что принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с бурным ростом электронной коммерции. В связи с этим документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры на территории России.
Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.
