Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт назвала проект бюджета ФРГ на 2027 год ударом по будущему - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 29.04.2026
Вагенкнехт назвала проект бюджета ФРГ на 2027 год ударом по будущему

© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Германии согласовало проект бюджета на 2027 год с размером заимствований в 196,5 миллиарда евро.
  • Общая сумма бюджетных расходов на 2027 год составляет 543,3 миллиарда евро, из них 105,8 миллиарда евро планируется потратить на оборонные расходы.
  • Сара Вагенкнехт назвала проект бюджета сокрушительным ударом по будущему Германии и отметила, что расходы на выплату процентов при правительстве Фридриха Мерца вырастут на 50 миллиардов евро ежегодно.
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала правительственный проект бюджета на 2027 год сокрушительным ударом по будущему Германии.
В среду правительство Германии согласовало проект бюджета на 2027 год с размером заимствований в 196,5 миллиарда евро. По информации минфина, общая сумма бюджетных расходов на 2027 год составляет 543,3 миллиарда евро, из них - 105,8 миллиарда евро на оборонные расходы.
"Бюджет на 2027 год предполагает самое масштабное вооружение с 1945 года и бесстыдное накопление долгов. Двести миллиардов евро новых долгов - почти полностью направленных на новое оружие и тотальную милитаризацию Германии - это сокрушительный удар по будущему нашей страны", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Политик отметила, что только расходы на выплату процентов при правительстве Фридриха Мерце вырастут на 50 миллиардов евро ежегодно. Она назвала это "сжиганием налоговых поступлений в чистом виде".
"Мерц войдет в историю как "канцлер-лжец", который вел страну всё глубже в упадок. Мало кто мог счесть это возможным, но Мерц и (вице-канцлер и министр финансов Ларс - ред.) Клингбайль оказались еще более некомпетентными и бессистемными, чем их предшественники", - добавила Вагенкнехт.
В миреГерманияСара ВагенкнехтФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала