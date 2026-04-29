Вагенкнехт назвала проект бюджета ФРГ на 2027 год ударом по будущему

БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала правительственный проект бюджета на 2027 год сокрушительным ударом по будущему Германии.
В среду правительство Германии согласовало проект бюджета на 2027 год с размером заимствований в 196,5 миллиарда евро. По информации минфина, общая сумма бюджетных расходов на 2027 год составляет 543,3 миллиарда евро, из них - 105,8 миллиарда евро на оборонные расходы.
"Бюджет на 2027 год предполагает самое масштабное вооружение с 1945 года и бесстыдное накопление долгов. Двести миллиардов евро новых долгов - почти полностью направленных на новое оружие и тотальную милитаризацию Германии - это сокрушительный удар по будущему нашей страны", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Политик отметила, что только расходы на выплату процентов при правительстве Фридриха Мерце вырастут на 50 миллиардов евро ежегодно. Она назвала это "сжиганием налоговых поступлений в чистом виде".
"Мерц войдет в историю как "канцлер-лжец", который вел страну всё глубже в упадок. Мало кто мог счесть это возможным, но Мерц и (вице-канцлер и министр финансов Ларс - ред.) Клингбайль оказались еще более некомпетентными и бессистемными, чем их предшественники", - добавила Вагенкнехт.
