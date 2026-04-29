16:16 29.04.2026
Правительство ФРГ одобрило сокращение расходов на медицинское страхование

Флаг Германии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство ФРГ одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование.
  • Реформа урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, вводит финансовые санкции для граждан.
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование с целью экономии, при этом канцлер Фридрих Мерц открыто назвал траты на обороноспособность приоритетными.
Согласно данным, представленным на сайте министерства здравоохранения, масштабная реформа радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам. Самыми болезненными мерами станут финансовые санкции для граждан: введение платы за страхование неработающих супругов, резкое повышение доплат за лекарства и сокращение субсидий на протезирование.
"Сегодня утром мы приняли решение о реформе обязательного медицинского страхования, которую мы вполне можем назвать исторической", - заявил на пресс-конференции в среду канцер ФРГ. Он отметил, что эта реформа представляет собой одну из крупнейших реформ социального государства за последние десятилетия. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Phoenix.
По словам канцлера, без этой реформы государству бы уже не хватило примерно 15 миллиардов евро на финансирование обязательного медицинского страхования в 2027 году, этот дефицит вырос бы до 40 миллиардов евро в год к 2030 году. Он подчеркнул, что без реформы обязательное медицинское страхование для всех немцев было бы намного дороже, ведь это неизбежно бы привело к увеличению и без того высоких взносов застрахованных лиц.
При этом, по словам канцлера, есть сферы, на которые необходимо тратить много средств, "даже больше, чем планировалось изначально".
"В первую очередь это касается нашей обороноспособности и нашей безопасности в рамках Альянса. Мы дали слово и обязаны его держать. В то же время нам необходимо расставлять приоритеты. События последнего года, и не в последнюю очередь события в Иране в последние месяцы, показывают, насколько важны инвестиции в нашу обороноспособность", - сказал Мерц.
Министр здравоохранения ФРГ Нина Варкен назвала законопроект "сбалансированным" и включающим в себя все заинтересованные стороны.
"Мы не можем и дальше тратить больше денег, чем получают страховые кассы. В будущем мы привяжем рост расходов к доходам. Это не огульное сокращение бюджета, а просто ограничение роста дополнительных расходов", - заявила она на пресс-конференции.
Теперь законопроект должен одобрить немецкий бундестаг. Канцлер ФРГ Мерц рассчитывает, что масштабная реформа будет завершена до летних парламентских каникул.
Бундестаг в марте 2025 года принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
В миреГерманияИранФридрих МерцБундестаг Германии
 
 
