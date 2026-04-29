Немецкий политик раскритиковала новую военную стратегию Германии

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен раскритиковала новую военную стратегию Германии, заявив, что та напоминает "манию величия прошлого".
"Новая немецкая военная стратегия: до 2039 стать сильнейшей обычной армией Европы - для войны против России?... Стратегия, напоминающая манию величия прошлого", - написала политик на своей странице в соцсети X.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.