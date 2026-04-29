Немецкий политик раскритиковала новую военную стратегию Германии - РИА Новости, 29.04.2026
15:00 29.04.2026
Немецкий политик раскритиковала новую военную стратегию Германии

Дагделен: новая военная стратегия Германии напоминает манию величия прошлого

© AP Photo / Markus Schreiber — Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала новую военную стратегию Германии, заявив, что та напоминает "манию величия прошлого".
  • В новой стратегии заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года, а Россия определена как "главная угроза".
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен раскритиковала новую военную стратегию Германии, заявив, что та напоминает "манию величия прошлого".
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".
«
"Новая немецкая военная стратегия: до 2039 стать сильнейшей обычной армией Европы - для войны против России?... Стратегия, напоминающая манию величия прошлого", - написала политик на своей странице в соцсети X.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Четвертый рейх" готов к атаке: удар по России запланирован на лето
28 апреля, 08:00
 
