Бундестаг не ответил Госдуме на запрос о передаче ЯО Киеву, заявил посол

- Госдума России направила обращение в бундестаг ФРГ и другие зарубежные парламенты по поводу информации о планах Франции и Британии передать ядерные компоненты Киеву.
- Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что бундестаг не ответил на обращение Госдумы.
БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Бундестаг не ответил на обращение Госдумы о возможной передаче Францией и Британией ядерных компонентов Киеву, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Разумеется, обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было незамедлительно передано в бундестаг. Реакции на него пока не последовало", — сказал посол, отвечая на вопрос о реакции германской стороны.
Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, включение бундестага ФРГ в список адресатов обращения Госдумы основано на информации о том, что канцер Германии Фридрих Мерц знал о переговорах Парижа и Лондона о передаче Киеву ядерного оружия.
В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.