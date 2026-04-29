Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 29.04.2026 (обновлено: 12:09 29.04.2026)
Бундестаг не ответил Госдуме на запрос о передаче ЯО Киеву, заявил посол

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума России направила обращение в бундестаг ФРГ и другие зарубежные парламенты по поводу информации о планах Франции и Британии передать ядерные компоненты Киеву.
  • Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что бундестаг не ответил на обращение Госдумы.
БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Бундестаг не ответил на обращение Госдумы о возможной передаче Францией и Британией ядерных компонентов Киеву, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Госдума России в феврале приняла обращение к Национальному собранию Франции, Палате общин Британии, бундестагу ФРГ, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона отправить компоненты ядерного оружия Киеву.
"Разумеется, обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было незамедлительно передано в бундестаг. Реакции на него пока не последовало", — сказал посол, отвечая на вопрос о реакции германской стороны.
Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, включение бундестага ФРГ в список адресатов обращения Госдумы основано на информации о том, что канцер Германии Фридрих Мерц знал о переговорах Парижа и Лондона о передаче Киеву ядерного оружия.
В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.
В миреКиевГерманияФранцияСергей Нечаев (дипломат)Вячеслав ВолодинФридрих МерцГосдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Бундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала