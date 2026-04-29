Бундестаг не ответил Госдуме на запрос о передаче ЯО Киеву, заявил посол

БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Бундестаг не ответил на обращение Госдумы о возможной передаче Францией и Британией ядерных компонентов Киеву, заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

"Разумеется, обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было незамедлительно передано в бундестаг. Реакции на него пока не последовало", — сказал посол, отвечая на вопрос о реакции германской стороны.